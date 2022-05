Stocks in News: Tata Motors, L&T, NCC, Hindalco, RBL Bank समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, दिन भर रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज कुछ शेयर कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 12 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 12 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Tata Motors, L&T, Birla Corporation, Petronet LNG, Pfizer, NCC, Hindalco Industries, Macrotech Developers, RBL Bank, Siemens, Aditya Birla Capital, Anupam Rasayan, Apollo Tyres, Coforge, Greaves Cotton, Gujarat State Petronet, Ujjivan SFB, Avanti Feeds, ICRA, J&K Bank, South Indian Bank जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नजीते जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Tata Motors, L&T आज यानी 12 मई को Tata Motors और L&T के मार्च तिमाही के लिए नतीजे जारी किए जाएंगे. इनके अलावा RBL Bank, Siemens, Aditya Birla Capital, Anupam Rasayan India, Apollo Tyres, Coforge, Greaves Cotton, Gujarat State Petronet, Ujjivan Small Finance Bank, Avanti Feeds, ICRA, J & K Bank, JMC Projects, South Indian Bank और Spencers Retail के भी नतीजे आएंगे. Birla Corporation Birla Corporation का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 55.4 फीसदी घटकर 111 करोड़ रुपये रहा है. हायर फ्यूल और पावर कास्ट और इनपुट कास्ट बढ़ने का असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ा है. इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 6 फीसदी बढ़कर 2264.2 करोड़ रुपये रहा है. Petronet LNG Petronet LNG का मुनाफा सालाना आधार पर 24 फीसदी बढ़कर 791 करोड़ रुपये हो गया है. मजबूत टॉपलाइन से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. वहीं इस दौरान रेवेन्यू 47.3 फीसदी बढ़कर 11,160.4 करोड़ रुपये हो गया. Pfizer भारतीय जीवन बीमा निगम ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के तहत कंपनी में 2.03 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है. इसके साथ ही कंपनी में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 6.05 फीसदी हो गई, जो पहले 4.02 फीसदी थी. NCC कंस्ट्रक्शन कंपनी NCC का मुनाफा सालाना आधार पर 97.4 फीसदी बढ़कर 234 करोड़ रुपये रहा है. हायर इनपुट कास्ट और वीक आपरेटिंग इनकम के बाद भी कंपनी का मुनाफा डबल हो गया. इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 23.5 फीसदी बढ़कर 3477 करोउ़ रुपये रहा. Hindalco Industries Hindalco की सब्सिडियरी कंपनी Novelis Inc का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 21.70 करोड़ डॉलर रहा है. मजबूत टॉपलाइन और लोअर टैक्स कास्ट के चलते ऐसा हुआ है. कंपनी की नेट सेल्स 34 फीसदी बढ़कर 480 करोड़ डॉलर रही है. हालांकि एडजस्टेड EBITDA में 15 फीसदी गिरावट दिखी. Macrotech Developers रियल एस्टेट डेवलपर Macrotech Developers ने बेन कैपिटल और इवानहो कैंब्रिज के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत नेक्स्ट जेनरेशन ग्रीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म डेवलप होंगे.

