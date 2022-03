Stocks in News: Tata Motors, SJVN, LT Foods, Vodafone Idea सहित फोकस में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे कमाई के लिए रखें नजर

नियर टर्म में बाजार में हाई वोलेटिलिटी रहने की आशंका है. लेकिन इस बीच आज के कारोबार में पॉजिटिव खबरों के चलते कुछ शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है.

बिगड़े ग्लोबल सेंटीमेंट के चलते घरेलू शेयर बाजार में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है. (pixabay)

Stocks in Focus Today: बिगड़े ग्लोबल सेंटीमेंट के चलते घरेलू शेयर बाजार में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा खिंचने की आशंका से जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया है. क्रूड की कीमतें कई साल के हाई पर हैं. महंगाई और रेट हाइक जैसे फैक्टर भी बाजार में हें. ऐसे में नियर टर्म में बाजार में हाई वोलेटिलिटी रहने की आशंका है. लेकिन इस बीच आज के कारोबार में पॉजिटिव खबरों के चलते कुछ शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है. ये इंट्राडे में बेहतर उछाल दिखा सकते हैं. इन शेयरों की लिस्ट में Tata Motors, SJVN, Vedanta, Indian Bank, LT Foods, Vodafone Idea, Gabriel India, Mahindra & Mahindra Financial Services जैसे नाम शामिल हैं. इंट्राडे में अगर आप बेहतर स्टॉक की तलाश में हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं. SJVN हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन कंपनी SJVN ने हिमाचल प्रदेश में अपनी 210 मेगावाट की लुहरी-1 पनबिजली परियोजना और उत्तर प्रदेश में 75 मेगावाट परासरण सौर ऊर्जा परियोजना के लिए फाइनेंशियल क्लोजर हासिल कर लिया है. एसबीआई कंपनी को 1537 करोड़ रुपये देगा. जबकि पंजाब नेशनल बैंक, दुबई द्वारा लुहरी HEP और परासरन परियोजनाओं के लिए 319.04 करोड़ रुपये दिया जाएगा. Tata Motors Tata Motors के वाहनों के इन-हाउस फाइनेंसियर्स कंपनी टाटा मोटर्स फाइनेंस और टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशंस (TMFSL) के बोर्ड ने 12,000 करोड़ रुपये और 2,500 करोड़ रुपये तक की अपनी लोन एसेट्स और प्राप्तियों के हिस्से को बेचने की योजना को मंजूरी दी है. इस कदम से टाटा मोटर्स की दानों व्हीकल फाइनेंस कंपनियां कैपिटल फ्री हो जाएंगी. Wockhardt कंपनी का 748 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू 15 मार्च को सब्सक्रिप्सन के लिए खुलेगा. इश्यू के लिए क्लोजिंग डेट 22 मार्च होगी. कंपनी 9 मार्च की रिकॉर्ड तिथि के अनुसार शेयरधारकों द्वारा रखे गए प्रत्येक 10 इक्विटी शेयरों के लिए तीन राइट्स इक्विटी शेयर जारी करेगी. Vedanta फ्रांस बेस्ड वित्तीय सेवा कंपनी Societe Generale ने Vedanta में ओपेन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए 2,24,50,200 इक्विटी शेयर बेचे हैं. ये शेयर औसतन 391.74 रुपये के भाव पर बेचे गए. Gabriel India HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 2 मार्च को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए Gabriel India में अपनी योजनाओं के जरिए अतिरिक्त 2.13 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है. ​​इसके साथ, कंपनी में इसकी हिस्सेदारी अब 9.17 फीसदी हो गई है, जो पहले 7.04 फीसदी थी. Vodafone Idea टेलीकॉम ऑपरेटर Vodafone Idea ने कहा कि बोर्ड ने अपने प्रमोटर्स के जरिए प्रीफरेंशियल बेसिस पर 4,500 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी है. इसने यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज, प्राइम मेटल्स और ओरियाना इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को 13.30 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 338.3 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर जारी करने का फैसला किया है. कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी भी मिली है. LT Foods फूड कंपनी LT Foods ने कहा कि उसकी सहायक कंपनी एलटी फूड्स अमेरिकन इंक ने गोल्डन स्टार ट्रेडिंग इंक में अपने ब्रॉन्ड गोल्डन स्टार के साथ 51 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है. इसके पास 3 साल के अंत में शेष 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का कॉल विकल्प भी है. Indian Bank फ्यूचर रिटेल के NPAs के चलते इंडियन बैंक को चालू तिमाही के दौरान लगभग 800 करोड़ रुपये का इंपैक्ट पड़ने की संभावना है. इससे पहले, 27 बैंकों के एक संघ ने संकेत दिया था कि रिटेलर द्वारा भुगतान न करने के कारण उन्हें लगभग 9,000 करोड़ रुपये का कंबाइंड प्रोविजंस करना होगा. Mahindra & Mahindra Financial Services Mahindra & Mahindra Financial Services ने फरवरी 2022 में लगभग 2,733 करोड़ रुपये का लोन बांटा है जो सालाना आधार पर 44 फीसदी ज्यादा है. सालाना आधार पर कुल डिस्बर्समेंट 23,632 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 42 फीसदी अधिक है. कलेक्शन एफिसिएंसी 98 फीसदी पर स्टेबल रही.

