Stock in News: Tata Motors, Dr Reddy’s, Wipro, RITES समेत एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 17 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Tata Motors, Dr Reddy’s Labs, Wipro, Nuvoco Vistas Corporation, Grasim Industries, RITES, Ansal Housing, Fineotex Chemical, Vakrangee, Dev Information Technology, Mafatlal Industries और Prime Focus जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की अनुमति मिली है तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Tata Motors Tata Motors के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के अनुसार कई चुनौतियों के बीच कंपनी भविष्य के लिए तैयार होने और ग्रोथ साइकिल मजबूत करने के लिए सही और ठोस कदम उठा रही है. Dr Reddy’s Labs LIC ने फार्मा कंपनी Dr Reddy’s में ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के माध्यम से शेयर खरीदकर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5 फीसदी से अधिक कर ली है. यह खरीदारी सितंबर 2021 से जून 2022 के दौरान 1556 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की रही है. Wipro Wipro ने इरोस इन्वेस्टमेंट्स के साथ एलॉयंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं. इरोस इन्वेस्टमेंट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML)-आधारित कंटेंट लोकलाइजेशन सॉल्यूशन को विकसित करने के लिए Wipro के साथ एग्रीमेंट किया है. Nuvoco Vistas Corporation मिरे एसेट म्यूचुअल फंड ने Nuvoco Vistas में एडिशनल 6.5 लाख शेयर खरीदा है. मिरे एसेट म्यूचुअल फंड ने 15 जून को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए कंपनी में एडिशनल 6.5 लाख इक्विटी शेयर खरीदे. जिसके बाद कंपनी में फंड हाउस की हिस्सेदारी बढ़कर 5.139 फीसदी हो गई, जो पहले 4.957 फीसदी थी. Grasim Industries आदित्य बिड़ला ग्रुप कंपनी Grasim Industries ने 15 अगस्त, 2022 से पवन जैन को अगला मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है. RITES रेलवे कंसल्टेंसी फर्म RITES ने कहा कि उसे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 364.56 करोड़ रुपये का ठेका मिला है. यह शंटिंग इंजनों के 10 साल के लिए संचालन और मेंटिनेंस से संबंधित है.

