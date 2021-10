Tata Motors का ई-व्हीकल सेगमेंट में एक और बड़ा दांव, दिग्गज इक्विटी फर्म TPG से जुटाएगी 7500 करोड़ रुपये

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने इलेक्ट्रिक-व्हीकल ( E-Vehicle) की रेस में खासी रफ्तार पकड़ ली है. कंपनी इस सेगमेंट में अपनी योजनाओं को मजबूत देने के लिए लगातार बड़े ऐलान कर रही है. अब इसने प्राइवेट इक्विटी फर्म से अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडियरी के लिए 7500 करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा की है. इससे टाटा के इस ई-व्हीकल बिजनेस की वैल्यूएशन लगभग 70, 000 करोड़ रुपये तक जा सकती है.

टाटा मोटर्स लिमिटेड (TML) और TPG की डेडिकेटेड क्लाइमेट स्ट्रेटजी के तहत बनी कंपनी TPG Rise Climate ने इस निवेश से जुड़ा समझौता किया है. इसके मुताबिक TPG Rise Climate सहयोगी निवेशक ADQ के साथ मिलकर टाटा मोटर्स की नई बनी सब्सीडियरी में निवेश करेगी. दोनों 11 से 15 फीसदी की हिस्सेदारी के लिए कंप्लसरी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स में 7500 करोड़ रुपये का निवेश करेंगीं. इस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 70 हजार करोड़ रुपये हो सकती है.

टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, “देश में इलेक्ट्रिक पैसेंजर मोबिलिटी के बिजनेस पर आगे बढ़ने के सफर में TPG के शामिल होने से मुझे खुशी है. हम ग्राहकों को पसंद आने वाले प्रोडक्ट्स में निवेश जारी रखेंगे. केंद्र सरकार के 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी 30 फीसदी करने के लक्ष्य में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं.” इस साल जुलाई में कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में चंद्रशेखरन ने कहा था कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स पोर्टफोलियो का 25 फीसदी इलेक्ट्रिक होगा. अभी यह आंकड़ा सिर्फ दो फीसदी है.

ADQ संयुक्त अरब अमीरात सरकार की स्ट्रेटजिक पार्टनर है और खाड़ी देशों की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी में शुमार है. इसने 90 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश किया है. टाटा मोटर्स ने हाल के दिनों में ई-व्हीकल सेगमेंट पर काफी फोकस किया है. कंपनी Nexon और Tigor ई-व्हीकल बेच रही है. सितंबर में इसने कुल 10 हजार ई-व्हीकल बेची है.

