टाटा कंज्यूमर का शेयर 52 हफ्तों के हाई पर, GAIL की जगह निफ्टी-50 में होगी एंट्री

Tata Consumer Products: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर 24 फरवरी बुधवार के कारोबार में अपने 1 साल के हाई पर पहुंच गए. शेयर में 1 फीसदी से ज्यादा तेजी रही और यह 654 रुपये के लेवल पर पहुंच गया. इसके पहले मंगलवार को शेयर 627 रुपये पर बंद हुआ था. आल में 31 मार्च से कंपनी निफ्टी 50 के शेयरों में शामिल होगी. इस खबर के बाद से शेयर को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है. 31 मार्च को जहां टाटा कंज्यूमर निफ्टी 50 में शामिल होगी, गेल इंडिया इंडेक्स से बाहर हो जाएगी. इसकी जानकारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) से मिली है.

टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पहली बार दिग्गज शेयरों के इस इंडेक्स में शामिल होने वाली है. यह टाटा ग्रुप की 5वीं कंपनी होगी, जो निफ्टी में शामिल होने वाली है. TCS, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी और टाटा स्टील पहले से ही इंडेक्स में मौजूद है. वहीं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स में 18 साल का सफर खत्म होने वाला है. इस कंपनी को मई 2003 में पहली बार देश के टॉप इंडेक्स में शामिल किया गया था.

निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स यानी निफ्टी की 51 से लेकर 100 टॉप कंपनियों वाले इंडेक्स से जो कंपनियां निफ्टी 50 यानी NSE की टॉप 50 कंपनियों में शामिल होंगी, उनमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन शामिल हैं.

वहीं, अडानी एंटरप्राइजेज, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, गेल (इंडिया) लिमिटेड, ज्यूबिलिएंट फूडवर्क्स, MRF, वेदांत और यस बैंक के शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे. ये बदलाव 31 मार्च, 2021 से प्रभावी हो जाएंगे. इंडेक्स मेंटिनेंस गाइडलाइंस में बदलाव की वजह से ऐसा होगा.

जबकि बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, CARE रेटिंग्स लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डीबी कॉर्प लिमिटेड, ESAB इंडिया लिमिटेड, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड जैसी कई कंपनियां निफ्टी 500 इंडेक्स से बाहर हो जाएंगी.

