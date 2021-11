Tarsons Products Listing : कमजोर लिस्टिंग के बाद तेज चढ़े Tarsons Products के शेयर, मिनटों में 20 फीसदी की रैली

Tarsons Products की लिस्टिंग कमजोर रही लेकिन इसके कुछ ही मिनटों के बाद इसके शेयरों में तेज रैली देखी गई. ट्रेडिंग के कुछ ही मिनटों के बाद Tarsons Products के शेयरों में 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह शेयर धीमे रेस्पॉन्स के साथ 700 रुपये पर लिस्ट हुआ था लेकिन थोड़ी ही देर में यह बढ़ कर 795 रुपये पर पहुंच गया था. इस महीने की शुरुआत में Tarsons Products का आईपीओ खुला था. इसका ऑफर प्राइस 662 रुपये रखा गया था. हालांकि इस लाइफ साइंस कंपनी के आईपीओ में निवेशकों की खासी दिलचस्पी दिखी थी और इसकी रिटेल समेत सभी कैटेगरी ओवरसब्सक्राइब हुई थी. इसका पूरा आईपीओ 77.49 गुना सब्सक्राइब हुआ था. लिस्टिंग के बाद इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,724 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

Tarsons Products के आईपीओ को क्यूआईबी ने 115 गुना सब्सक्राइस किया था. वहीं एनआईआई के लिए आरक्षित हिस्सा 184 गुना सब्सक्राइब हुआ. रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्सा दस गुना सब्सक्राइब हुआ. इश्यू जारी होने के बदले हुए पैटर्न के मुताबिक प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग घट कर 47.3 फीसदी रह गई थी. पहले यह हिस्सेदारी 50.78 फीसदी थी वहीं पब्लिक शेयरहोल्डिंग 49.22 फीसदी से बढ़ कर 52.7 फीसदी पर पहुंच गई.

Tarsons प्रोडक्ट अलग-अलग प्रयोगशालाओं में कंज्यूमेबल प्रोडक्ट और री-यूज होने वाले प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्यूफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम करती है. मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट्स के मुताबिक कंपनी का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है. इसके 1700 SKU हैं और 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो रिसर्च संगठनों, एकेडेमिक संस्थाओं, फार्मा कंपनियों, कॉन्ट्रेक्ट रिसर्च संगठनों, डायगनोस्टिक कंपनियों और अस्पतालों में इस्तेमाल होते हैं. अभी इसकी कोई पियर कंपनी मार्केट में लिस्टेज नहीं है. ब्रोकरेज फर्म ने इसके आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी थी. बाद में यह ओवरसब्सक्राइब हुआ.

