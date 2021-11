Tarsons Products IPO: लैब प्रोडक्ट्स वाली कंपनी का अगले हफ्ते खुलेगा आईपीओ, तीन दिनों तक मिलेगा पैसे लगाने का मौका

Tarsons Products IPO: आईपीओ निवेशकों के लिए खुशखबरी है. अगले हफ्ते लाइफ साइंस कंपनी टार्सन प्रोडक्ट्स (Tarson Products) का आईपीओ खुलेगा. यह आईपीओ 17 नवंबर को खुलेगा और निवेशकों के पास इसे सब्सक्राइब करने के लिए तीन दिनों का समय रहेगा यानी कि यह इश्यू 15 नवंबर तक खुला रहेगा. इस आईपीओ के तहत 150 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 1.32 करोड़ इक्विटी शेयरों की कंपनी के प्रमोटर्स और वर्तमान शेयरधारक ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत बिक्री करेंगे. इश्यू के तहत कंपनी के कर्मियों के लिए भी कुछ हिस्सा आऱक्षित किया जाएगा.

टार्सन प्रोडक्ट्स लैब में इस्तेमाल होने वाले सामानों को डिजाइन कर उन्हें डेवलप करती है और फिर उसे बनाकर बिक्री करती है. यह कंपनी जो प्रोडक्ट्स तैयार करती है, उनका इस्तेमाल शोध संस्थानों, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, फार्मा कंपनियों, डायग्नोस्टिक कंपनियों और अस्पतालों में होता है. इसके प्रोडक्ट्स के जरिए वैज्ञानिक खोजों को बढ़ाने और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलती है. अभी यह कंपनी पश्चिम बंगाल में स्थित पांच मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटीज के जरिए अपना कारोबार कर रही है.

