2022 में दुनिया भर के क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पर बढ़ेंगे साइबर हमले, डिजिटल प्राइवेसी कंपनी Kaspersky का अनुमान

साल 2022 में दुनिया भर के क्रिप्टोकरेंसी मार्केट (Cryptocurrency Market) पर साइबर हमले बढ़ेंगे. राज्य-प्रायोजित ग्रुप अगले साल दुनिया भर के क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हैं, वहीं साइबर अपराधी नकली वॉलेट बनाकर पिछले दरवाजे से निवेशकों का फायदा उठा सकते हैं और उनके पैसों की हेराफेरी कर सकते हैं. ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल प्राइवेसी कंपनी कास्परस्की (Kaspersky) ने अपनी हालिया रिपोर्ट साइबरथ्रेट्स टू फाइनेंशियल ऑर्गनाइजेशन में यह अनुमान जताया है.

इसके अलावा आने वाले साल में पेमेंट सिस्टम के खिलाफ हमलों में बढ़ोतरी और ज्यादा एडवांस मोबाइल खतरों की भी आशंका है. Kaspersky ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, “2021 चुनौतियों से भरा हुआ साल था. साइबर अपराधी अपने फायदे के लिए बदलावों को तेजी से समझते हैं और इस आधार पर अपनी योजना बनाते हैं. इनका मकसद आमतौर पर पैसों से जुड़ा होता है.” यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब साइबर अपराधी, निवेशकों के पैसे की हेराफेरी के लिए बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टो को निशाना बना रहे हैं.

इसके अलावा भी रिपोर्ट में कई तरह के अनुमान लगाए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में साइबर अपराधियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पर हमले के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है. क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल एसेट है और इसमें सभी लेनदेन ऑनलाइन माध्यम से होते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये साइबर क्राइम ग्रुप्स के लिए हमलों को आसान बनाते हैं. न केवल साइबर क्राइम ग्रुप बल्कि राज्य-प्रायोजित ग्रुप भी इसका फायदा उठा सकते हैं. उदाहरण के लिए, Kaspersky का अनुमान है कि एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट (APT) ग्रुप द्वारा क्रिप्टोकरेंसी बिजनेस पर हमला करने की गतिविधि आगे भी जारी रह सकती है.

साइबर अपराधी मार्केट पर हमला करते हुए इसका फायदा उठाने से नहीं कतराते हैं. ग्लोबल रिसर्च एंड एनालिसिस टीम, लैटिन अमेरिका, कास्परस्की के प्रमुख Dmitry Bestuzhev ने एक बयान में कहा, हमने बहुत ही रीजनल साइबर अपराधियों को दुनिया के दूसरे इलाकों में शिफ्ट होते हुए देखा है. साइबर सुरक्षा वाले लोग इसमें काफी मेहनत कर रहे हैं. क्रिप्टो निवेश के मामले में, Kaspersky ने कहा है कि साइबर अपराधी पिछले दरवाजे के ज़रिए नकली डिवाइसों के निर्माण और रिटेल बिक्री का फायदा उठा सकते हैं. इसके अलावा, वे निवेशकों की वित्तीय संपत्ति की चोरी के लिए सोशल इंजीनियरिंग कैंपेन और अन्य टेकनीक का फायदा उठा सकते हैं.

