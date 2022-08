Syrma SGS के शेयर ने 2 दिन में दिया 50% के करीब रिटर्न, 2022 के ‘सुपरहिट IPO’ में शामिल

Syrma SGS Technologies Stock Price: सिरमा एसजीएस टेक (Syrma SGS Tech) के शेयरों में लिस्टिंग के बाद से तेजी बनी हुई है. आज भी शेयर 5 फीसदी की तेजी के साथ 325 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. जबकि IPO के तहत अपर प्राइस बैंड 220 रुपये था. इस लिहाज से आईपीओ में पैसे लगाने वालों को प्रति शेयर 105 रुपये या करीब 48 फीसदी रिटर्न मिल चुका है. शेयर में ट्रेडिंग 26 अगस्‍त यानी शुक्रवार को शुरू हुई थी और यह मजबूत होकर लिस्‍ट हुआ था. Short Term Stock Strategy: इन 4 शेयरों में आया ब्रेकआउट, अब 1 महीने में दे सकते हैं 25% तक रिटर्न लिस्टिंग पर मिला था अच्‍छा रिटर्न Syrma SGS Tech का शेयर बीएसई पर यह 262 रुपये पर लिस्ट हुआ था. जबकि इश्‍यू प्राइस 220 रुपये था. यानी लिस्टिंग 19 फीसदी के प्रीमियम पर हुई है. वहीं लिस्ट होने के बाद से 310 रुपये पर बंद हुआ था. लिस्टिंग डे पर ही निवेशकों ने 40 फीसदी से ज्‍यादा रिटर्न पा लिया था. करीब ढाई महीने के सूखे के बाद कोई शेयर बाजार में लिस्‍ट हुआ है और इसमें आईपीओ मार्केट के लिए बेहतर संकेत भी दिया है. निवेशकों को क्‍या करना चाहिए IIFL, VP-रिसर्च, अनुज गुप्ता का कहना है कि Syrma SGS Tech का वैल्युएशन वाजिब दिख रहा है. कंपनी का बिजनेस भी बेहतर है. हालांकि टेक बिजनेस में अभी पूरी तरह से रिकवरी नहीं आ पाई है. दूसरा बाजार के सेंटीमेंट बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हैं. ऐसे में इश्‍यू प्राइस की तुलना में अभी बढ़त पर शेयर खरीदने से बचना चाहिए. अगर शेयर में इश्‍यू प्राइस से 10 से 15 फीसदी गिरावट आए तो इसे पोर्टफोलियो में जोड़े. लंबी अवधि के लिए शेयर बेहतर साबित हो सकता है. जिनके पास शेयर है, वे लंबी अवधि तक इसमें बने रहें. साल 2022: लिस्टिंग पर बेहतर रिटर्न वाले IPO साल 2022 की बात करें तो Syrma SGS को लेकर अबतक 5 कंपनियां ऐसी रही हैं, जिसमें लिस्टिंग पर या लिस्टिंग डे पर 20 फीसदी से ज्‍यादा रिटर्न मिला है. सिरमा के अलावा इसमें 3 जून को लिसट होने वाली Aether Ind ने लिस्टिंग डे पर 21 फीसदी रिटर्न दिया. 9 मई 2022 को लिस्‍ट होने वाली Campus Active ने लिस्टिंग डे पर 30 फीसदी रिटर्न दिया. 13 अप्रैल 2002 को लिसट होने वाली कंपनी Hariom Pipe के शेयर ने लिस्टिंग डे पर 47 फीसदी रिटर्न दिया. जबकि 7 अप्रैल 2022 को लिस्‍ट होने वाली Uma Exports ने लिस्टिंग डे पर 24 फीसदी रिटर्न दिया. कंपनी के साथ क्‍या है पॉजिटिव Swastika Investmart Ltd के इक्विटी रिसर्च एनालिस्‍ट पुनीत पाटनी का कहना है कि सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड भारत की लीडिंग और सबसे तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनियों में से एक है. कंपनी के पास अनुभवी मैनेजमेंट टीम है और आर एंड डी बेस्‍ड इनोवेशन पर फोकस है. कंपनी का बिजनेस मॉडल प्रोडक्‍ट कॉन्‍सेप्‍ट डिजाइन से शुरू होता है और ओवरआल इंडस्‍ट्री वैल्‍यू चेन के हर सेग्‍मेंट पर केंद्रित होता है. कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है. इश्‍यू प्राइस प्रीमियम वैल्यूएशन पर है, हालांकि यह कंपनी की ग्रोथ कैपेसिटी को देखते हुए वाजिब है. (Disclaimer: आईपीओ को लेकर विचार एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

