1 जुलाई से बदल जाएगा इस बैंक का IFS कोड , पुराने चेक का इस्तेमाल हो जाएगा बंद

सिंडिकेट बैंक की शाखाओं के IFSC कोड 1 जुलाई 2021 से बदल जाएंगे. ग्राहकों को NEFT/RTGS/IMPS के जरिये फंड हासिल करने के लिए नए CANARIFSC का इस्तेमाल करना होगा. केनरा बैंक ने कहा है कि नया IFSC यूआरएल canarabank.com/IFSC.html या केनरा बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगा. केनरा बैंक की शाखा में भी जाकर नया IFSC पता किया जा सकता है. अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक का विलय हो गया था. इसके बाद केनरा बैंक देश में सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा बड़ा बैंक बन गया था.

अब सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को बदले हुए IFSC और MICR Code का इस्तेमाल करते हुए नए चेक बुक का इस्तेमाल करना होगा.

एक जुलाई से विदेशी मुद्रा ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले सिंडिकेट बैंक के SWIFT Code भी काम नहीं करेंगे. केनरा बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को किसी भी विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए ( CNRBINBBFD) SWIFT Code का इस्तेमाल करने के लिए कहा है.

सिंडिकेट बैंक की शाखाओं के मौजूदा IFSC 30 जून 2021 तक ही काम करेंगे. 1 जुलाई 2021 से नए IFSC लागू होंगे. लिहाजा सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को जल्दी IFSC कोड अपडेट कर लेना चाहिए ताकि उनकी बैंकिंग संबंध गतिविधियां प्रभावित न हों. केनरा बैंक की कस्टमर केयर सर्विस 18004250018 पर संपर्क कर भी यह काम किया जा सकता है. अपने बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज भेजकर भी आसानी से अपना आईएफआससी कोड बदलवा सकते हैं.अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक का विलय हो गया था. इसके बाद केनरा बैंक देश में सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा बड़ा बैंक बन गया था. पुराने बैंक का एक दूसरे में विलय से बड़े पैमाने पर IFSC में बदलाव करना पड़ा है. देश के कई बैंकों के आपस में विलय से उनके IFSC कोड में बदलाव हुआ है. इसकी वजह से कई बैंकों के ग्राहकों को नए चेकबुक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.

