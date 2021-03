SSFB IPO: सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा लगाएं या नहीं? आईपीओ में निवेश के पहले जानें जरूरी बातें

Suryoday Small Finance Bank IPO: सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO 17 मार्च यानी बुधवार को निवेश के लिए खुल गया है. कंपनी का आईपीओ के जरिए करीब 582 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. इश्यू के तहत कंपनी 1,90,93,070 शेयर जारी कर रही है. इसमें 17 मार्च से 19 मार्च तक निवेश किया जा सकता है. सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 303-305 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है. जबकि इसके लिए लॉट साइज 49 शेयरों का है.

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO लाने वाली चौथी NBFC कंपनी है. इससे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ ला चुके हैं. कंपनी के इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर एक्सिस कैपिटल, ICICI सिक्योरिटीज और SBI कैपिटल मार्केट्स हैं.

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के तहत लॉट साइज 49 शेयरों का है. यानी कम से कम 49 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. अपर प्राइस बैंड 305 रुपये के लिहाज से कम से कम 14,945 रुपये लगाने होंगे. इसके बाद अधिकतम 13 लॉट साइज के लिए बोली लगाई जा सकती है. यानी अधिकतम 194285 रुपये निवेश किया जा सकता है.

रेलिगेयर ब्रोकिंग के VP-रिसर्च, अजीत मिश्रा का कहना है कि सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक में लंबी अवधि के लिहाज से निवेश करना चाहिए. उनका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से बेंकिंग सेक्टर पर गहरा असर पड़ा है. कई बैंकों की एसेट क्वालिटी खराब हुई है और उनका मुनाफा भी प्रभावित हुआ है. पीएसयू और स्माल फाइनेंस बैंक ज्यादा प्रभावित हुए हैं. ऐसे में सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक में नियर टर्म में चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं. हालांकि कलेक्शन और डिपॉजिट में अब सुधार आ रहा है. लेकिन लांग टर्म आउटलुक बेहतर दिख रहा है. अभी बैंक का ज्यादा बिजनेस महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडीशा से आता है. लेकिन बैंक का फोकस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाने के साथ जियोग्राफिकल प्रेजेंस बढ़ाने पर भी है.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक का कैपिटल रेश्यो पियर्स की तुलना में ज्यादा है. हालांकि एसेट क्वालिटी को लेकर कुछ चिंताए हैं. बैंक के ग्रोथ पर नियर टर्म में दबाव दिख सकता है.

इस इश्यू के तहत कंपनी 81.50 लाख इक्विटी शेयर जारी कर रही है और 1,09,43,070 इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे. ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 43,87,888 इक्विटी शेयर, गाजा कैपिटल फंड II 20,21,952 शेयर, DWM (इंटरनेशनल) मॉरिशस 18,89,845 शेयर और HDFC होल्डिंग्स 7.5 लाख शेयर बेचेंगे.

इसके अलावा बैंक के दूसरे शेयरहोल्डर्स IDFC फर्स्ट बैंक 15 लाख शेयर, एमेरीकॉर्प वेंचर्स 1 लाख शेयर, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1,86,966 शेयर और गाजा कैपिटल इंडिया AIF ट्रस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5 लाख शेयर अपने कर्मचारियों के लिए रिजर्व रखा है. बैंक के कर्मचारियों को 30 फीसदी डिस्काउंट पर IPO मिलेगा. 1,06,419 इक्विटी शेयर बेचेगी.

मार्च 2020 तक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोन पोर्टफोलियो 3,711 करोड़ रुपए का था. इसमें 76 फीसदी ग्राहक महिलाएं हैं. बैंक कमर्शियल व्हीकल लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन और छोटे-मझोले कारोबारियों को लोन मुहैया कराता है. फिस्कल ईयर 2020 में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 11.92 फीसदी था. दिसंबर 2020 तक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोन पोर्टफोलियो बढ़कर 3900 करोड़ रुपए का हो चुका है.

(नोट: यहां निवेश की सलाह एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

