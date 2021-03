Suryoday SFB IPO: 17 मार्च को आएगा 582 करोड़ का आईपीओ, 303-305 रुपये है प्राइस बैंड; देखें पूरी डिटेल्स

Suryoday Small Finance Bank IPO: अगले हफ्ते बुधवार 17 मार्च को सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) का 582.33 करोड़ रुपये का आईपीओ खुलने वाला है. इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 303-305 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है. 17 मार्च से आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 19 मार्च 2021 तक इसके लिए बिड कर सकेंगे. सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक के आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफर) के तहत 81.50 लाख फ्रेश शेयर इशू किए जाएंगे और 1.09 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत इशू किए जाएंगे. इसके अलावा ग्रे मार्केट एक्टिविटी की बात करें तो अभी तक सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक शेयर्स के लिए ग्रे मार्केट में कोई गतिविधि नहीं दिख रही है.

सूर्योदय एसएफबी ने आईपीओ के लिए लॉट साइज 49 शेयरों का रखा है यानी कि सब्सक्रिप्शन के लिए निवेशकों को कम से कम 49 इक्विटी शेयर्स के लिए बिड करना होगा. अपर प्राइस बैंड 305 रुपये के हिसाब से निवेशकों को 14945 रुपये निवेश करना होगा. नेट इशू काअधिकतम 50 फीसदी क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (QFB) के लिए आरक्षित किया जाएगा, 35 फीसदी खुदरा निवेशकों के लिए और न्यूनतम 15 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए.

इसके अलावा 5 लाख इक्विटी शेयर्स एलिजिबल कर्मियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे. एलिजिबल कर्मी अगर एंप्लाई रिजर्वेशन पोर्शन के तहत बिड करते हैं तो उन्हें प्रति शेयर 30 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा. इशू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के तौर पर एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स हैं. इसके अलावा रजिस्ट्रार फिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है.

सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमालव भविष्य की पूंजी जरूरतों के लिए किया जाएगा. सूर्योदय एसएफबी को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2020 में 54.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. अनलिस्टेडएरेनाडॉटकॉम के फाउंडर अभय दोशी के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते फाइनेंसियल सेक्टर के लिए यह साल बहुत मुश्किल भरा रहा है, खासतौर से स्माल फाइनेंस बैंक के लिए. हालांकि एनआईएम, आरओए, यील्ड्स, डिपॉजिट ग्रोथ और लोएस्ट कॉस्ट-टू-इनकम रेशियो के मामले में सूर्योदय एसएफबी देश के अग्रणी एसएफबी में शुमार रहा है.

अभय दोशी के मुताबिक इसका इशू प्राइस रीजनेबल है. दिसंबर 2020 तिमाही में उपलब्ध डेटा के मुताबिक सूर्योदय का पी/बीवी 2.28 था जो इस सेक्टर के अन्य पीयर्स के मुकाबले रीजनेबल है. बाजार में लिस्टेड स्माल फाइनेंस बैंक की बात करें तो उज्जीवन एसएफबी, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीन, स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंसियल, बंधन बैंक और एयू एसएफबी लिस्टेड हैं. इंडस्ट्री का सबसे अधिक पी/ई 48.34x है जो एयू एसएफबी का है और सबसे कम पी/ई 12.14x स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड का है. इस प्रकार औसत पी/ई की बात करें तो इंडस्ट्री का औसत पी/ई 25.15x है.

