SSFB Listing Strategy: सूर्योदय एसएफबी आईपीओ 2.37 गुना हुआ सब्सक्राइब; लिस्टिंग के बाद बुक करें प्रॉफिट या होल्ड, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Suryoday SFB Listing Strategy: सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक का 582 करोड़ का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बंद हो चुका है और यह 2.37 गुना सब्सक्राइब हुआ है. इसके शेयर 30 मार्च को लिस्टेड होंगे. जिन निवेशकों को इसके शेयर अलॉट हो जाएंगे, उनके सामने इसे होल्ड कर रखने या लिस्टिंग गेन का फायदा उठाने का दो विकल्प रहेगा. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इसके आईपीओ प्रीमियम पर हैं, ऐसे में लिस्टिंग गेन पर निवेशक को प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अन्य निजी बैंकों या अन्य स्माल फाइनेंस बैंक में निवेश की रणनीति पर विचार करना चाहिए जिनका ग्रोथ रिकॉर्ड अच्छा हो. सूर्योदय एसएफबी का लोन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है और यह नॉन-माइक्रो बैंकिंग लोन्स भी प्रोवाइड करती है और यह देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑपरेशनल है.

सूर्योदय एसएफबी को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2020 में 54.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. दिसबंर 2020 में इसका एडवांसेज 3800 करोड़ रुपये और कस्टमर बेस 14.4 लाख का था. दिसंबर 2020 तक की बात करें तो इसके फंड्स की लागत वित्त वर्ष 2018 में 10.7 फीसदी की तुलना में घटकर 8.05 फीसदी रह गई है. वित्त वर्ष 2018 में इसका ग्रॉस एनपीए 3.15 फीसदी था जो दिसंबर 2020 में 0.78 फीसदी रह गया और नेट एनपीए की बात करें तो वित्त वर्ष 2018 में यह 1.86 फीसदी था जो 0.33 फीसदी रह गया. ग्रॉस एनपीए में सभी डिफॉल्ट लोन आते हैं जबकि नेट एनपीए में डिफॉल्ट लोन से प्रोविजन की राशि निकाल दी जाती है.

Zomato IPO: जोमैटो ला रही है निवेशकों के लिए कमाई का मौका, सितंबर के अंत तक आईपीओ लाने की योजना

दिसंबर 2020 में बुक वैल्यू के मुकाबले इसका आईपीओ 2.7x गुने पर वैल्यूशन किया गया है जो कि उज्जीवन एसएफबी और इक्विटास एसएफबी की तुलना में 30-35 फीसदी प्रीमियम पर है. दिसंबर 2020 में रिपोर्टेड GNPA 0.78 फीसदी है लेकिन प्रोफार्मा जीएनपीए 9.28 फीसदी और एनपीए 5.38 फीसदी है जो अन्य पीयर्स की तुलना में अधिक हैं. ऐसे में इसकी प्रॉफिटिबिलिटी कम हो सकती है. इसके अलावा प्रीमियम वैल्यूशन के चलते भी निवेशकों का रिटर्न प्रभावित हो सकता है.

रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट विकास जैन के मुताबिक लिस्टिंग गेन पर निवेशकों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अन्य निजी बैंकों में निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा निवेशक ऐसे स्माल फाइनेंस बैंक में भी निवेश कर सकते हैं जिसमें वैल्यूशंस लांग टर्म एवरेजेज की तुलना में हों और उनकी ग्रोथ का बेहतरीन रिकॉर्ड हो.

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के तहत लॉट साइज 49 शेयरों का था यानी कम से कम 49 शेयरों के लिए बोली लगानी थी. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 303-305 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था. अपर प्राइस बैंड 305 रुपये के लिहाज से कम से कम 14,945 रुपये लगाना था. इसके बाद अधिकतम 13 लॉट साइज के लिए बोली लगाई जा सकती थी यानी अधिकतम 194285 रुपये निवेश किया जा सकता था. आईपीओ 17 मार्च को खुला था और 19 मार्च को बंद हुआ. सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमालव भविष्य की पूंजी जरूरतों के लिए किया जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.