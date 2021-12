Stocks in Focus : Supriya Lifescience, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज समेत इन शेयरों पर है नज़र, जानें कहां कितने मुनाफे का चांस

घरेलू शेयर मार्केट में इस सप्ताह शुरुआत अच्छी रही. सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में आधा-आधा फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. मंगलवार को संसेक्स शुरुआती कारोबार में 400 प्वाइंट चढ़ गया. एफआईआई की ओर बिकवाली में जो तेजी दिख रही थी वह पिछले कुछ दिनों के दौरान छुट्टियों की वजह से कम हुई है.

जानिए, आज किन शेयरों पर रहेगी मार्केट की नजर.

बहरहाल, मंगलवार को जिन शेयरों पर नजर रहेगा उनका सरसरी तौर पर एक जायजा ले लेते हैं सुप्रिया लाइफसाइंस (Supriya Lifescience) के शेयरों की आज शानदार लिस्टिंग हुई है. इस फार्मा एपीआई (API) मैन्यूफैक्चरर्स के शेयर 55.11 फीसदी की उछाल के साथ 425 रुपये पर ट्रेड करते दिखे. अपर बैंड पर इस इश्यू की कीमत 274 रुपये प्रति शेयर थी. यानी यह अपने इश्यू प्राइस से 151 रुपये बढ़ कर खुला है. आरबीएल बैंक (RBL Bank) रिजर्व बैंक की ओर से हस्तक्षेप करने और फिर इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) की पाबंदी बाद मगंलवार को इसके शेयर 3 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखे. सोमवार को इसके शेयर 25 फीसदी गिर गए थे. हालांकि बाद में इसने वापसी की और 18 फीसदी गिरकर बंद हुआ. एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) HDFC Bank ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के साथ गठबंधन करके बैंकिंग सर्विस ऑफर करने का फैसला किया है. खासकर उन इलाकों में जहां बैंक नहीं हैं. देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक और इंडिया पोस्ट की इस पहल को देश के अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है. गोदरेज प्रॉपर्टीज (Godrej Properties) GPL के एमडी और सीईओ मोहित मल्होत्रा ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन से बातचीत में कहा कि प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा साफ है. इससे कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि कंपनी इस सेक्टर में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश में है क्योंकि कंसॉलिडेशन बढ़ रहा है. एक्सिस बैंक (Axis Bank) एक्सिस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि आरबीआई ने राजीव आनंद को इसके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्ट के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. आनंद इस पद पर 3 अगस्त 2022 तक रहेंगे. Stock Tips: नए साल में Reliance Industries और SBI समेत ये 5 स्टॉक्स करा सकते हैं बंपर कमाई, जानें क्या है टारगेट प्राइस वेदांता (Vedanta) अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने कहा है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर सब्सिक्रप्शन ऑफर को मंजूरी दे दी है. कंपनी का नॉन कर्न्विटबल डिबेंचर (NCD) 10 लाख रुपये के फेस वैल्यू का होगा. कुल एनसीडी 10,000 करोड़ रुपये का होगा. अडानी ग्रुप (Adani Group) अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के कार्माइकल (Carmichael) कोल माइंस से लो-सल्फर कोयले का निर्यात इस सप्ताह शुरू कर देगा. कंपनी वर्ल्ड मार्कट में एनर्जी की मांग पर नजर रखे हुए है. सीमेंस (Siemens) टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी TRIL Urban Transport Private Ltd और Siemens Project Ventures GmbH (Siemens Financial Services) हिंदेवाड़ी और शिवाजीनगर तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मेट्रो कॉरिडोर को डेवलप करेगी. (Article: Kshitij Bhargava)

