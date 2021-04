Rakesh Jhunjhunwala, RK Damani, Dolly Khanna Stock Holding: कोरोना वायरस महामारी की वजह से मार्च तिमाही से ही शेयर बाजार में उठा पठक शुरू हो गई थी. फरवरी 2021 में जहां बाजार में सुपर रैली रही, वहीं मार्च में दबाव देखने को मिला. फिलहाल कोरोना संकट में राकेश झुनझुनवाला, आरके दमानी, आशीष कचोलिया और डॉली खन्‍ना जैसे दिग्गज निवेशकों ने भी अपनी रणनीति में कुछ न कुछ बदलाव किया है. इन दिग्‍गजों ने कई शेयर अपने पोर्टफोलियों में बढ़ाए हैं तो कुछ शेयर कम किए हैं. ऐसे में आप भी जानना चाहेंगे कि शेयर बाजार के इन सुपर स्‍टार्स ने मार्च तिमाही में किन शेयरों में खरीददारी की तो किनमें बिकवाली की.

बता दें कि रिटेल निवेशकों की नजर राकेश झुनझुनवाला, आरके दमानी, आशीष कचोलिया और डॉली खन्‍ना जैसे दिग्‍गजों के स्‍टॉक होल्डिंग पर रहती है. ये किन शेयरों को खरीद रहे हैं या किन शेयरों को बेच रहे हैं, ये देखकर बहुत से निवेशक अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं. ऐसा इसलिए भी है कि ये दिग्‍गज जिन शेयरों में खरीददारी करते हैं, उनका बाजार सेंटीमेंट भी कुछ बेहतर होता है. ऐसे कई शेयर हैं, जो इन दिग्‍गजों द्वारा खरीदे जाने के बाद मल्‍टीबैगर बन गए. इसलिए इनका पोर्टफोलियो रिटेलर्स के लिए बेहद अहम हो जाता है.

मार्च तिमाही की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला ने जुबिलेंट इनग्रेविया में नया निवेश किया है. इस कंपनी के उन्‍होंने 1,00,20,000 शेयर खरीदे हैं. इसके साथ ही उनकी कंपनी में हिस्‍सेदारी 6.3 फीसदी हो गई है. नजारा टेक्‍नोलॉजी के उनके पास 32,94,310 शेयर हैं और कंपनी में उनकी हिस्‍सेदारी 10.8 फीसदी है.

जुबिलेंट फार्मोवा में झुनझुनवाला ने 0.5 फीसदी हिस्‍सेदारी बढ़ाई है और अब कंपनी में उनकी हिस्‍सेदारी 6.3 फीसदी हो गई है. उनके पास कंपनी के 1 करोड़ से ज्‍यादा शेयर हैं. फोर्टिस हेल्‍थकेयर में उन्‍होंने 0.3 फीसदी हिस्‍सेदारी बढ़ाकर 4.3 फीसदी कर ली है. उनके पास कंपनी के 3,25,50,000 शेयर हैं. MCX में 1 फीसदी हिस्‍सेदारी बढ़ाई है और उनके पास कंपनी के 25 लाख शेयर हैं. एग्रो टेक फूड में भी 0.2 फीसदी हिस्‍सेदारी बढ़ाई है और अब उनकी हिस्‍सेदारी 8.2 फीसदी हो गई है. उनके पास कंपनी के 20 लाख से ज्‍यादा शेयर हैं.

वहीं मार्च तिमाही में झुनझुनवाला ने VIP इंडस्‍ट्रीज, टाइटन कंपनी, टाटा कम्‍युनिकेशंस और अपटेक में 3 फीसदी, 0.3 फीसदी, 0.1 फीसदी और 0.1 फीसदी हिस्‍सेदारी कम की है.

आरके दमानी ने मार्च तिमाही में एवेन्‍यू सुपरमार्ट में 8.3 फीसदी हिस्‍सेदारी बढ़ाई है और अब कंपनी में उनकी कुल हिस्‍सेदारी 59.6 फीसदी हो गई है. उनके पास कंपनी के कुल 38.62 करोड़ शेयर हैं. वहीं उन्‍होंने VST इंडस्‍ट्रीज, यूनाइटेड ब्रेवरीज और ब्‍लूडार्ट एक्‍सप्रेस में हिस्‍सेदारी कम की है.

डॉली खन्‍ना ने न्‍यूलैंड लेबोरेटरीज में 161336 शेयर खरीदे हैं. कंपनी में उनकी हिस्‍सेदारी 1.3 फीसदी है. यह उनका नया निवेश है. मंगलोर केमिकल्‍स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में भी उन्‍होंने नया निवेश किया है. उन्‍होंने कंपनी में 2022610 शेयर खरीदे हैं. कंपनी में उनकी हिस्‍सेदारी 1.7 फीसदी है.

डॉली खन्‍ना ने Asahi Songwon Colors Ltd.में भी नया निवेश करते हुए 188712 शेयर खरीदे हैं. कंपनी में उनकी हिस्‍सेदारी 1.6 फीसदी है. इसके अलावा केसीपी लिमिटेड में 0.9 फीसदी, बटरफ्लाई गांधीमती अप्लीयांसेज लिमिटेड में 0.1 फीसदी हिस्‍सेदारी ज्‍यादा की है.

दूसरी ओर रेन इंडस्‍ट्रीज और Nucleus Software Exports Ltd. में 0.3 फीसदी और 0.1 फीसदी हिस्‍सेदारी कम की है.

Phillips Carbon Black Ltd. और Garware Polyester Ltd. में आशीष कचोलिया ने नया निवेश किया है. कैपलिन प्‍वॉइंट, IOL केमिकल्स एंड फामास्युटिकल्स और HLE ग्लासकोट में उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है. वहीं वैभव ग्‍लोबल, पॉली मेडिक्‍योर, Birlasoft Ltd., Acrysil Ltd. और पौशक लिमिटेड में शेयर कम किए हैं.

