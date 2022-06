Stocks in News: Sun Pharma, Coal India, Vedanta समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 6 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 6 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Ujjivan Small Finance Bank, Adani Transmission, Sun Pharma, Coal India, Vedanta, V-Guard Industries, SBI, Poonawala Fincorp, JSW Steel जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की अनुमति मिली है तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. ICICI Bank, SBI, RBL समेत ये बैंकिंग स्टॉक मजबूत करेंगे पोर्टफोलियो, अभी करें निवेश तो मिलेगा हाई रिटर्न Ujjivan Small Finance Bank Ujjivan Small Finance Bank का कहना है कि कंपनी बोर्ड 8 जून को एक या अधिक फेज में निजी प्लेसमेंट के आधार पर डेट सिक्योरिटीज को जारी करके धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा. Adani Transmission Adani Transmission ने एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी (EPTCL) में अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एस्सार पावर के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं. यह अधिग्रहण कंपनी की आर्गेनिक और इनआर्गेनिक डेवलपमेंट के अवसरों के माध्यम से वेल्यू ऐडेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अनुरूप है. अधिग्रहण की लागत 1913 करोड़ रुपये है. Sun Pharma Sun Pharma ने ब्रॉन्ड फोकस और जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में घरेलू बाजार में अपनी फील्ड फोर्स को 10 फीसदी तक बढ़ाने की योजना बनाई है. मुंबई बेस्ड दवा कंपनी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी स्पेशिएलिटी जेनेरिक ड्रग मेकर है. Coal India Coal India द्वारा कैप्टिव पावर प्लांट और सीमेंट जैसे क्षेत्रों के लिए कोल डिस्पैच में एक साल पहले की तुलना में मई में गिरावट दर्ज की गई. Coal India द्वारा कैप्टिव पावर प्लांट को फ्यूल सप्लाई मई 2022 में एक साल पहले की अवधि की तुलना में 39.74 फीसदी कम हो गई, जबकि सीमेंट क्षेत्र को डिस्पैच में 16.74 फीसदी की गिरावट आई है. Vedanta मेटल सेक्टर की कंपनी Vedanta ने कहा है कि डायरेक्टर की एक समिति ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर डिबेंचर के माध्यम से 4089 करोड़ रुपये तक जुटाने को मंजूरी दी है. कंपनी 10,00,000 रुपये अंकित मूल्य के 40,890 सिक्योर्ड, रेटेड, लिस्टेड, रेडिमेबल, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) जारी करेगी. V-Guard Industries SBI म्यूचुअल फंड ने अपनी कई योजनाओं के माध्यम से 2 जून को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के माध्यम से V-Guard Industries में 59,171 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया है. इसके साथ, कंपनी में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 9.04 फीसदी हो गई, जो पहले 9.027 फीसदी थी. Poonawala Fincorp Sebi ने मैग्मा फिनकॉर्प (जिसे अब पूनावाला फिनकॉर्प के नाम से जाना जाता है) के शेयरों में कथित इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों से संबंधित एक मामले में पूनावाला फाइनेंस के प्रबंध निदेशक अभय भूटाडा पर लगाए गए सिक्योरिटीज मार्केट बैन को रद्द कर दिया.

