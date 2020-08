सुमित देब बने NMDC के नए CMD, 1 अगस्त को संभाला कार्यभार

NMDC लिमिटेड के नए चेयरमैन व एमडी का कार्यभार सुमित देब ने संभाला है. इससे पहले सुमित देब कंपनी में निदेशक (कार्मिक) पद पर थे. NMDC के पूर्व सीएमडी एन. बैजेंद्र कुमार, आईएएस के 1 अगस्त को कॉर्पोरेशन से रिटायर होने के बाद देब ने कार्यभार ग्रहण किया है. देब को इससे पहले RINL एवं NMDC में कार्य का वृहद अनुभव है.

सुमित देब ने वर्ष 2015 में एनएमडीसी के महाप्रबंधक (वाणिज्य) के रूप में कार्य ग्रहण किया था. उसके बाद वह अधिशासी निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) के रूप में पदोन्नत हुए. वर्ष 2019 में उन्होंने निदेशक (कार्मिक) का पदभार संभाला और वह कार्मिक एवं प्रशासन, मानव संसाधन विकास, विधि, नैगम संचार, सीएसआर, राजभाषा आदि विभागों के प्रमुख रहे. उन्होंने कंपनी के विजन एवं उद्देश्यों को एक नया आयाम प्रदान किया.

सुमित देब उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं. एनएमडीसी से पूर्व वह राष्ट्रीय इस्पात निगम (आरआईएनएल) में थे. देब ने मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कार्य ग्रहण किया था और 25 वर्षों तक आरआईएनएल में कार्यरत होकर इस्पात उद्योग का वृह्द एवं बहुविध अनुभव प्राप्त किया.

सुमित देब को मानव शक्ति व सक्शेसन योजना, प्रशिक्षण व विकास एवं मानव संसाधन के अन्य क्षेत्रों का अच्छा अनुभव है. उन्हें इस्पात एवं लौह अयस्क, स्पॉज आयरन, पैलेट्स और हीरे की मार्केटिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन का भी अनुभव है. देब को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2007-08 में जवाहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

NMDC लिमिडेट भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाली एक नवरत्न PSE है. यह भारत में लौह अयस्क की अकेली सबसे बड़ी उत्पादक है. इसे दुनिया में लौह अयस्क की लो कॉस्ट प्रॉड्यूसर्स में से एक माना जाता है. कंपनी छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में हाइली मर्चेंडाइज लौह अयस्क खानों का स्वामित्व रखती है और उनका संचालन करती है. इसके अलावा यह पन्ना, मध्य प्रदेश में भारत की अकेली मर्चेंडाइज डायमंड खान का संचालन भी करती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.