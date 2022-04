सीमेंट की कीमतों में तेजी के बाद भी बढ़ रही डिमांड, UltraTech Cement, Shree Cement जैसे शेयरों पर बनाएं मुनाफे की स्ट्रैटेजी

मार्च में सीमेंट सेक्टर में जिस तरह से जोरदार रिकवरी आई थी, वह अप्रैल में भी जारी है. अप्रैल में सालाना आधार पर अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है.

देश और दुनिया में कच्चे माल की कीमतों में तेजी के चलते सीमेंट की कीमतों में इजाफा हुआ है. (File)

Cement Prices Hike News: देश और दुनिया में बढ़ती मांग के बीच कच्चे माल की कीमतों में तेजी आ रही है. इससे पिछले दिनों सीमेंट की कीमतों में इजाफा हुआ है. हालत ऐसी ही रही तो सीमेंट के दाम आगे भी बढ़ सकते हैं. फिलहाल दाम बढ़ने के बाद भी सीमेंट की डिमांड देश में बढ़ी है. रिपोर्ट के अनुसार मार्च में सीमेंट सेक्टर में जिस तरह से जोरदार रिकवरी आई थी, वह अप्रैल में भी जारी है. अप्रैल में सालाना आधार पर अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है. ऐसे में कुछ बेहतर सीमेंट कंपनियां इसका फायदा उठाने की स्थिति में हैं. शेयर के लिहाज से UltraTech Cement, Shree Cement, Ramco Cements और JK Cement में आगे तेजी देखने को मिल सकती है. क्यों बढ़ रही हैं सीमेंट की कीमतें Kanodia Cement Ltd के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल कनोडिया का कहना है कि कोल और पेट कोक सबसे महत्वपूर्ण एलीमेंट हैं, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उपयोग किया जाने वाले की रॉ मटेरियल हैं. कोल और पेट कोक की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी ने सीमेंट इंडस्ट्री को दो तरह से प्रभावित किया है. पहला कोयले का इस्तेमाल कच्चे माल की क्लिंकराइजेशन प्रक्रिया में किया जाता है. दूसरा बिजली या कैप्टिव पावर कास्ट में. कोयले/पेट कोक की लगातार बढ़ती कीमत के अलावा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें भी बढ़ रही है. इससे रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कास्ट बढ़ ही रहा है, पैकेजिंग मटेरिसल भी महंगा हुआ है. वहीं ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च भी बढ़ा है. इसी वजह से सीमेंट कंपनियां इस दबाव को ग्राहकों की ओर पास आन कर रही हैं. रिकवरी अप्रैल में भी जारी ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि सीमेंट की मांग में मार्च महीने की रिकवरी अप्रैल में भी जारी है. जबकि कीमतों में भी सालाना आणार पर 25 से 30 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी हुई है. इससे अप्रैल में इंडस्ट्री की वॉल्यूम ग्रोथ लो डबल डिजिट में रह सकती है. पैन इंडिया यूटिलाइजेशन भी अप्रैल के पहले 2 हफ्ते में 85 फीसदी हो गया है. हालांकि कुछ रीजन में 10 से 15 रुपये कीमत में कटौती हुई है, लेकिन आगे ऐसा नहीं रहने वाला है. बता दें कि जनवरी और फरवरी में सीमेंट के दाम बढ़े थे. मार्च में कुछ घटे, लेकिन अप्रैल में फिर कंपनियां दाम बढ़ा रही है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि इसका फायदा UTCEM और Shree Cement जैसी कंपनियों को सबसे ज्यादा होगा. JK Cement और Ramco Cements भी बेहतर रिटर्न दे सकते हैं. किस शेयर पर क्या है राय और टारगेट प्राइस UltraTech Cement: Buy, 9080 रु

Shree Cement: Buy, 29700 रु

J K Cement: Buy, 3935 रु

Ramco Cements: Buy, 1035 रु

Dalmia Bharat: ADD, 2025 रु

Nuvoco Vistas: Buy, 590 रु

India Cements: Sell, 157 रु

JK Lakshmi Cement: Buy, 700 रु

Orient Cement: Hold, 191 रु

Grasim Industries: Hold, 1732 रु (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

