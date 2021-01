Stove Kraft IPO opens today: क्या स्टोव क्राफ्ट के आईपीओ में लगाएं पैसा? प्राइस बैंड से लॉट साइज तक हर जानकारी

Stove Kraft IPO Opens For Subscription Today: आईपीओ मार्केट में इन दिनों जमकर हलचल देखने को मिल रही है. जनवरी महीने में एक के बाद एक आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं. रसोई के उपकरण बनाने वाली कंपनी स्टोव क्राफ्ट का आईपीओ आज सोमवार यानी 25 जनवरी को खुल रहा है. यह इस साल का चौथा आईपीओ है. कंपनी की योजना IPO के जरिए 412.63 करोड़ रुपए जुटाने की है. यह आईपीओ 25 जनवरी से 28 जनवरी तक खुला रहेगा. आईपीओ मार्केट को लेकर निवेशकों में क्रेज बना हुआ है. साल 2020 में प्राइमरी मार्केट से जमकर कमाई करने के बाद इस साल भी आईपीओ को अच्छाप रिस्पांस मिल रहा है. अगर आप भी स्टोव क्राफ्ट के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले कुछ बातें जान लें.

एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पियर कंपनियों की तुलना में स्टोव क्राफ्ट का वैल्युएशन ज्यादा है. ब्रोकरेज हाउस एंजेल ब्रोकिंग के मुताबिक वहीं कुछ पियर कंपनियों की तुलना में कंपनी की ब्रांड वैल्यू, मार्जिन और रिटर्न कमजोर है. मुनाफे को लेकर आगे भी अनिश्चितता है, ऐसे में इश्यू को लेकर न्यूट्रल रेटिंग है. हालांकि ब्रोकरेज का यह भी कहना है कि कास्ट कटिंग व कुछ अन्य‍ उपायों के चलते वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में कंपनी के मार्जिन में सुण्धार हुआ है, लेकिन यह कितना सस्टेनेबल है, इसे लेकर चिंता है. कोविड-19 के बाद एक बार फिर जब बिजनेस नॉर्मल होगा तो ट्रैवलिंग कास्ट, विज्ञापन पर खर्च फिर से बढ जाएगा.

रसोई के उपकरण बनाने वाली कंपनी स्टोव क्राफ्ट ने अपने आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों से 185 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं. बीएसई की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार 32 एंकर निवेशकों को 385 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर कुल 48,22,290 शेयर जारी किए गए हैं. यह मूल्य दायरे का ऊपरी स्तर है. इस लिहाज से कंपनी ने एंकर निवेशकों से 185.68 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इन एंकर निवेशकों में गोल्डमैन सैश इंडिया, निप्पन लाइफ इंडिया ट्रस्टी, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईआईएफएल स्पेशल अपॉरच्यूनिटीज फंड, इंटिग्रेटेड कोर स्ट्रैटिजीज एशिया पीटीई लि. और सुंदरम म्यूचुअल फंड शामिल हैं.

स्टोव क्राफ्ट के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 384-385 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. इसमें 95 करोड़ फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे. साथ ही कंपनी और प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए भी 82.5 लाख शेयर जारी करेंगे. यह आईपीओ 25 जनवरी से 28 जनवरी तक खुला रहेगा. मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर आईपीओ से 412.62 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है.

इस आईपीओ में लॉट साइज 38 शेयरों का रखा गया है. यानी कम से कम 38 शेयरों के लिए निवेश करना होगा. अपर प्राइस बैंड के लिहाज से निवेशकों को कम से कम 14630 रुपये लगाने होंगे. उसके बाद इसके गुणक में आवेदन कर सकते हैं.

ब्रिकी पेशकश के तहत प्रवर्तक राजेंद्र गांधी 6,90,700, प्रवर्तक सुनीता राजेंद्र गांधी 59,300, सिकोया कैपिटल इंडिया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग 14,92,080 और एससीआई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स दो 60,07,920 शेयरों की पेशकश करेंगे. एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज और जेएम फाइेंशियल आईपीओ की बुक रनिंग लीड प्रबंधक होंगी.

यह इस साल का चौथा आईपीओ होगा. इससे पहले भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी), इंडिगो पेंट्स और होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का आईपीओ आ चुका है.

