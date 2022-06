Auto Sector के इन चार शेयरों में 60% मुनाफे का मौका, एक्सपर्ट्स ने वोलेटाइल मार्केट में दी यहां निवेश की सलाह

Auto Sector Stock Tips: ऑटो सेक्टर के चार ऐसे स्टॉक्स हैं जो निवेशकों को 60 फीसदी तक कमाई करवा सकते हैं.

मार्केट एनालिस्ट्स स्टॉक स्पेशिफिक एक्शन की सलाह दे रहे हैं ताकि अनिश्चितता से अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित किया जा सके.

Auto Sector Stock Tips: घरेलू स्टॉक मार्केट में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है और इसे बढ़ती महंगाई दर और ब्याज दर में बढ़ोतरी की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. आज (10 जून) की बात करें तो शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही 1.30 फीसदी से अधिक टूट गए. ऐसे में मार्केट एनालिस्ट्स स्टॉक स्पेशिफिक एक्शन की सलाह दे रहे हैं ताकि अनिश्चितता से अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित किया जा सके. ब्रोकरेज फर्म एंजेल वन (Angel One) ने ऑटो सेक्टर के चार ऐसे स्टॉक्स को चुना है जो निवेशकों को 60 फीसदी तक कमाई करवा सकते हैं. Ashok Leyland: BUY

टारगेट प्राइस: 164 रुपये

अशोक लेसैंड के शेयर इस साल निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा निफ्टी ऑटो इंडेक्स से भी अधिक मजबूत हुए हैं. इसके भाव इस साल 2022 में अब तक 7 फीसदी मजबूत हुए हैं और आगे भी इसमें तेजी के रूझान दिख रहे हैं.

मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स (MHCV) इंडस्ट्री का प्रोडक्शन वॉल्यूम पिछले 12 साल में सबसे निचले स्तर पर है और अब एनालिस्ट्स का मानना है कि सीवी सेग्मेंट में रिवाइवल की स्थिति में अशोक लेलैंड इसे भुनाने का बेहतर स्थिति में है.

एनालिस्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की वॉल्यूंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी का सबसे अधिक फायदा अशोक लेलैंड को मिल सकता है.

अभी इसके शेयर 137 रुपये के भाव पर हैं और इसमें 164 रुपये प्रति शेयर यानी 20 फीसदी मुनाफे के टारगेट पर निवेश कर सकते हैं. Real Estate vs Mutual Funds: रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड, निवेश के लिए कौन है बेहतर विकल्प Sona BLW Precision Forgings: BUY

टारगेट प्राइस: 843 रुपये

इस साल सोना बीएलडब्ल्यू ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है और 19 फीसदी फिसल चुका है. हालांकि एनालिस्ट्स का मानना है कि अब इसमें तेजी का रूझान दिख सकता है. एंजेल वन ने इसमें निवेश के लिए 40 फीसदी अपसाइड 843 रुपये के भाव पर टारगेट प्राइस तय किया है.

सोना बीएलडब्ल्यू देश की दिग्गज ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनियों में शुमार है और इसका करीब 40 फीसदी रेवेन्यू बैट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (BEV) और हाइब्रिड व्हीकल्स से आता है.

सोना बीएलडब्ल्यू की देश में पैसेंजर व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर ओईएम (ओरिजिनल इक्निपमेंट मैन्यूफैक्चरर्स) में 55-90 फीसदी की बाजार हिस्सेदारी है. मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि कंपनी की बाजार में मजबूत स्थिति कायम रहने वाली है. Ramakrishna Forgings: BUY

टारगेट प्राइस: 256 रुपये

इस साल रामकृष्ण फोर्जिंग्स के शेयर 14 फीसदी कमजोर हुए हैं. अभी इसके भाव 162 रुपये हैं और इसमें निवेश कर 58 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं. एंजेल वन ने इसमें निवेश के लिए 256 रुपये पर टारगेट फिक्स किया है.

यह कंपनी देश में लीडिंग फोर्जिंग प्लेयर हैं और नियर टर्म में देश-विदेश में मीडियम व हैवी कॉमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में डिमांड आउटलुक सुधरने से इसे बेनेफिट मिलेगा.

पिछले कुछ वर्षों में इंडस्ट्री स्लोडाउन के चलते कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रभावित हुआ था लेकिन अब मीडियम टर्म में आउटलुक बेहतर दिख रहा है. एंजेल वन के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-2024 में इसका वॉल्यूम 29 फीसदी सीएजीआर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ सकता है. Investment Tips: गाढ़ी कमाई के निवेश के लिए शानदार टिप्स, कभी नहीं होगी पैसों की तंगी Suprajit Engineering: BUY

टारगेट प्राइस: 485 रुपये

इस साल इसके भाव 33 फीसदी गिर गए और अभी यह 303 रुपये के भाव पर है. इसमें निवेश के लिए एंजेल वन ने 485 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है यानी कि इसमें निवेश पर 60 फीसदी तक मुनाफा कमाया जा सकता है.

यह कंपनी दोपहिया और यात्री गाड़ियों की घरेलू वाहन कंपनियों को बड़े पैमाने पर ऑटोमोटिव केबल्स सप्लाई करती है. इसके डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर और लो-कॉस्ट प्लेयर के चलते इसका मार्केट शेयर बढ़ने के बेहतर आसार हैं.

पिछले कुछ वर्षों से सुप्राजित इंजीनियरिंग का मुनाफा बढ़ा है और कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है यानी कि इसके पास नेट कैश है.

दुनिया भर में वाहन कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाती हैं तो इसे फायदा मिलेगा. (Article: Kshitij Bhargava) (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

