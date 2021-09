Stock Tips: Sun Pharma और Britannia समेत इन चार स्टॉक्स में बंपर रिटर्न का गोल्डेन चांस, निफ्टी के लिए अपनाएं ये स्ट्रेटजी

Nifty 50 Outlook: ट्रेजरी यील्ड में उछाल के चलते मंगलवार 28 सितंबर को घरेलू मार्केट में बिकवाली का दबाव रहा है. ट्रेजरी यील्ड्स में ओवरसप्लाई से कमोडिटी भाव के बढ़ने का संकेत मिलता है और वैश्विक निवेशक उभरते बाजारों से बाहर निकलने लगते हैं. एक कारोबारी दिन पहले घरेलू मार्केट की बात करें तो निफ्टी 17800 के नीचे आया तो इसमें बिकवाली का जबरदस्त दबाव दिखा और यह अनुमान के विपरीत 17576 के निचले स्तर तक लुढ़क गया. बैंक निफ्टी ने भी 37315 का लेवल छू दिया. हालांकि दोपहर बाद इसमें रिकवरी हुई और निफ्टी 17748 और बैंक निफ्टी 37945 पर बंद हुआ. मंगलवार के निचले स्तर के आधार पर आगे की स्ट्रेटजी तय की जा सकती है और इसके नीचे जाने पर गिरावट देखने को मिल सकता है.

मंगलवार को मार्केट 10 दिनों के एसएमए (सिंपल मूविंग एवरेज) सपोर्ट लेवल से नीचे चला गया लेकिन निफ्टी इस लेवल से ऊपर बंद होने में सफल रहा. हायर साइड पर बात करें तो निफ्टी को 17800 और 17850 के लेवल पर मजबूत रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है. निवेशकों को जब तक निफ्टी 17950 का लेवल न पार कर जाए, रेजिस्टेंस लेवल पर कमजोर लांग पोजिशंस कम करना चाहिए. मीडियम टर्म में फार्मा स्टॉक का प्रदर्शन कर सकते हैं.

Stock Tips: इस हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी में निवेश पर 22% रिटर्न का शानदार मौका, जानिए क्या कहते हैं मार्केट एक्सपर्ट

मासिक स्केल पर कुछ कारोबारी दिनों को छोड़कर इस स्टॉक में बेहतरीन उछाल रही है. अभी इस स्टॉक में तेजी कुछ थमी है लेकिन जिस रेंज में यह ट्रेड हो रहा है, काउंटर इसके निचले स्तर पर ट्रेड हो रहा है जिसका मतलब हुआ कि वर्तमान भाव से इसमें आगे फिर तेजी के आसार दिख रहे हैं.

पिछले कई महीनों में इस स्टॉक में शानदार तेजी रही है और अभी भी यह लगातार आगे बढ़ रहा है. चार्ट पर हायर हाई और हायल लो पैटर्न के चलते नियर टर्म में इस स्टॉक में आगे भी मजबूती की संभावना दिख रही है.

साप्ताहिक स्केल पर यह स्टॉक बढ़ते हुए त्रिभुजाकार में चार्ट पैटर्न बना रहा है. आने वाले कारोबारी दिनों में इस पैटर्न के ब्रेकआउट की संभावना दिख रही है और इसके बाद इसके भाव में उछाल के आसार हैं.

शानदार तेजी के बाद इस स्टॉक के भाव में गिरावट आई है. इसके भाव में करेक्शन को खरीदारी के शानदार मौके के रूप में देखा जा सकता है. इस स्टॉक को डिमांड जोन में सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे में शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक के भाव मजबूत होने के आसार दिख रहे हैं.

(आर्टिकल: श्रीकांत चौहान, इक्विटी रिसर्च प्रमुख (रिटेल), कोटक सिक्योरिटीज)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

