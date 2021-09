Stock Tips: निफ्टी 17290 के ऊपर बना रहा तो पहुंच सकता है नई ऊंचाई पर, HDFC और ICICI Bank समेत इन चार स्टॉक्स में निवेश का सुनहरा मौका

Stock Tips: घरेलू इक्विटी बेंचमार्क Nifty 50 मंगलवार 7 सितंबर को लगातार आठवें कारोबारी दिन नई ऊंचाई 17436 पर पहुंचा था. हालांकि निफ्टी/सेंसेक्स को 17450/58550 के रेजिस्टेंस लेवल पर बिकवाली का दबाव झेलना पड़ा. इंट्रा-डे में कारोबारी गतिविधियां बहुत सुस्त हैं और मार्केट 150/500 प्वाइंट्स के रेंज में ऊपर-नीचे ट्रेड हो रहा है. वैश्विक स्तर पर भी मार्केट को खास उत्साहजनक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है. सेक्टर्स की बात करें तो शानदार तेजी के बाद अब रियल्टी और आईटी स्टॉक्स पर बिकवाली का दबाव है. हालांकि कुछ फाइनेंशियल व एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी का रूझान है.

मार्केट में इस समय बहुत सुस्ती है और बुल्स 17450 के आस-पास लांग पोजिशन लेने से बच रहे हैं. हालांकि तकनीकी रूप से बात करें तो 17290/58000 के नीचे आने पर ही मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शन की संभावना दिख रही है. अगले कुछ कारोबारी दिनों में 17290/58000 का लेवल ही मार्केट का रुख तय करेगा. इसके ऊपर मार्केट बना रहता है तो यह 17450-17500/58550-58700 के लेवल तक पहुंच सकता है. हालांकि इस लेवल के नीचे फिसलने पर मार्केट 17250-17210/57700-57500 तक लुढ़क सकता है. स्टॉक्स की बात करें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक समेत कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है और निवेशक इसमें निवेश कर 6 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं.

डेली टाइम फ्रेम पर शानदार तेजी के बाद यह स्टॉक कंसॉलिडेशन फेज से गुजर रहा था. इसके बाद इसने अब फ्लैग चार्ड पैटर्न को ब्रेक किया है. वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ी है जिससे आने वाले कारोबारी दिनों में इस स्टॉक में तेजी के संकेत दिख रहे हैं.

इस स्टॉक में धीरे-धीरे तेजी दिख रही है और हायर हाई व हायर लो बन रहा है. डेली चार्ट पर एक उल्टा सिर (हेड) व कंधे (शोल्डर) का चार्ट र्पैटर्न बनाया है जिससे नियर टर्म में मजबूत ब्रेकआउट मूव के आसार दिख रहे हैं.

मंथली स्केल पर बात करें तो इस स्टॉक में मजबूत तेजी रही. हालांकि पिछले कुछ कारोबारी दिनों में इसमें फिसलन रही लेकिन वर्तमान में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश का असवर बहुत आकर्षक दिख रहा है.

इस स्टॉक में लंबे टाइम फ्रेम में शानदार तेजी देखने को मिला है. हालांकि पिछले एक महीने से इसके भाव में करेक्शन दिख रहा है. हालांकि आने वाले कारोबारी दिनों में इसमें तेजी की संभावना बन रही है

(आर्टिकल: श्रीकांत चौहान, एग्जेक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, कोटक सिक्योरिटीज)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

