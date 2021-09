Stocks Tips: निफ्टी में तेजी के आसार, चार्ट पर इन चार कंपनियों के स्टॉक दिख रहे मजबूत

Stocks to buy: एक कारोबारी दिन पहले 31 अगस्त को मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए और सेंसेक्स/निफ्टी ने 17153.50/57982.47 का स्तर पहली बार छुआ. मंगलवार को धीमी शुरुआत के बाद धीरे-धीरे मार्केट में तेजी आई और इसने एक बार 17000/57200 का मनौवैज्ञानिक स्तर पार किया तो आगे भी तेजी बनी रही. सेक्टर्स की बात करें तो कंजम्प्शन, मेटल और आईटी में खरीदारी का रूझान दिखा लेकिन मीडिया व कुछ ऑटो स्टॉक्स पर बिकवाली का दबाव भी दिखा. तकनीकी रूप से बात करें तो मार्केट में आगे भी बुलिश ट्रेंड दिख रहा है.

पिछले तीन कारोबारी दिनों में तेजी के बावजूद ट्रेडर्स को 17200/58200 के रेजिस्टेंस लेवल पर सावधानी बरतनी होगी. मीडियम टर्म में बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, ऐसे में अगर मार्केट में इस समय कोई गिरावट होती है तो इसे खरीदारी के अवसर के रूप में देखना चाहिए. मार्केट को 16980/57100 पर सपोर्ट मिल रहा है और यह 17275/58450 तक जा सकता है. हालांकि अगर मार्केट 16980/57100 के नीचे लुढ़कता है तो यह 16900/56800 तक फिसल सकता है. निवेशक टेक महिंद्रा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स और भारत फोर्ज में निवेश कर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं.

यह स्टॉक लगातार आगे बढ़ रहा है और कुछ कारोबारी दिनों में गिरावट के बावजूद इसके भाव मजबूत हो रहे हैं. आने वाले कारोबारी दिनों में इसमें वर्तमान लेवल से ऊपर जाने का ट्रेंड दिख रहा है.

दोहरे बॉटम चार्ट पैटर्न के बाद अब डेली चार्ट पर वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ने के चलते इस स्टॉक में रिवर्स ट्रेंड दिख सकता है. इसके अलावा इस स्टॉक ने स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है जिससे ग्रासिम इंडस्ट्रीज में आगे तेजी के आसार दिख रहे हैं.

इस स्टॉक की वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ रही है यानी अधिक शेयरों की खरीद-बिक्री हो रही है. इसके अलावा यह स्टॉक डेली चार्ट पर अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर है जिसके चलते इसमें बुलिश ट्रेंड के संकेत मिल रहे हैं.

इस स्टॉक 890 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद करेक्शन शुरू हुआ लेकिन अब इसमें तेजी दिख रही है. चार्ट पर यह बढ़ते वॉल्यूम के साथ राउंडिंग बॉटम बना रहा है जिसके चलते आने वाले कारोबारी दिनों में इसमें तेजी के आसार दिख रहे हैं.

(आर्टिकल: श्रीकांत चौहान, एग्जेक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, टेक्निकल रिसर्च, कोटक सिक्योरिटीज)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

