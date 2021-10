Stock Tips: दो बैंकिंग स्टॉक्स समेत ये चार शेयर कराएंगे शानदार कमाई, निफ्टी का अगला निशाना 18125 का लेवल

Sensex, Nifty 50 Outlook: एक कारोबारी दिन पहले मंगलवार 12 अक्टूबर को निफ्टी/सेंसेक्स में तेजी रही. मंगलवार को सुस्त शुरुआत के बाद इसे 17850/59850 के करीब सपोर्ट मिला और बढ़त के साथ बंद हुआ. निफ्टी पीएसयू बैंक ने आउटपरफॉर्म किया और इसमें 3 फीसदी से अधिक की तेजी रही. डेली व इंट्रा-डे चार्ट की बात करें तो इंडेक्स ने हायर बॉटम बनाया जो भरोसेमंद लग रहा. आने वाले कारोबारी दिनों में मार्केट में तेजी के रूझान दिख रहे हैं और मार्केट 18125/60700 तक जा सकता है. मार्केट में जिस प्रकार के रूझान है, उसके मुताबिक अगर गिरावट आती है तो इसे खरीदारी के शानदार मौके के रूप में देखना चाहिए. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, हैवेल्स इंडिया और एस्कॉर्ट्स में निवेश कर बेहतर रिटर्न हासिल किया जा सकता है.

इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर हायर लो बनाया है. हालांकि पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में यह एक रेंज में ट्रेड हो रहा था लेकिन अब इसने ब्रेकआउट कर दिया है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर इसके भाव बंद हुए जिससे आगे इसमें तेजी देखने को मिल सकती है.

पहले के हाई लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद अब इसकी तेजी थमी है. मंथली स्केल पर इसने कप और हैंडल चार्ट पैटर्न बनाया है. इसकी वॉल्यूम एक्टिविटी भी बढ़ी है. इसके चलते इसमें बुलिश रूझान दिख रहा है.

पिछले कुछ महीनों में इस स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली है और अब यह लगातार आगे बढ़ रहा है. MACD (मूविंग एवरेज कंवर्जेंस डायवर्जेंस) और ADX (एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स) जैसे ट्रेंड इंडिकेटर्स से इस स्टॉक में बुलिश ट्रेंड का रूझान दिख रहा है. ऐसे में आने वाले कारोबारी दिनों में इस स्टॉक के मजबूत होने के आसार दिख रहे हैं.

मंथली स्केल पर इस स्टॉक में शानदार तेजी रही है. वर्तमान में यह एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और सिमेट्रिकल ट्राइएंगल चार्ट पैटर्न बना रहा है. हालांकि हालिया कीमतों में उतार-चढ़ाव से आने वाले कारोबारी दिनों में मजबूत ब्रेकआउट के संकेत दिख रहे हैं.

(आर्टिकल: श्रीकांत चौहान, रिटेल इक्विटी रिसर्च प्रमुख, कोटक सिक्योरिटीज)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

