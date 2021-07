Stocks to Buy: इन स्टॉक्स में निवेश कर कमा सकते हैं मुनाफा, मार्केट पर बना हुआ है बिकवाली का दबाव

Stocks to Buy: पिछले हफ्ते तेज रिकवरी के बाद एक बार फिर बेंचमार्क इंडेक्सेज Nifty50/BSE Sensex को 15900/53200 लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है. इंट्रा-डे कारोबार की बात करें तो मार्केट 15880/53000 पर बने रहने की कोशिश कर रहा है लेकिन बिकवाली के दबाव में यह 15900/53200 का रेजिस्टेंस लेवल पार नहीं कर पा रहा है. एशियन मार्केट्स में लगातार आक्रामक तरीके से विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की बिकवाली के चलते गिरावट हो रही है. एक कारोबारी दिन पहले 27 जुलाई को डॉ रेड्डीज के शेयरों में 10 फीसदी की बड़ी गिरावट के चलते अन्य फार्मा कंपनियों के स्टॉक में भी गिरावट आई. मंगलवार को निफ्टी फार्मा इंडेक्स 4 फीसदी से अधिक गिर गया जो दिसंबर 2020 के बाद से इंट्रा-डे में सबसे बड़ी गिरावट रही.

मार्केट की उठा-पठक इस समय रेंज बाउंड है तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक निवेश बेहतर विकल्प है. रेंज बाउंड का मतलब है कि मार्केट स्पेसिफिक हाई लेवल और निचले लेवल के बीच मूव कर सकता है. इस समय मार्केट के लिए 15810/ 52700 और 15900/53000 का रेंज बाउंड दिख रहा है. निवेशक इस समय एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस (HDFC Life Insurance), हिंडालको इंडस्ट्रीज (Hindalco Industries), एलएंडटी (L&T), टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) जैसे स्टॉक्स में निवेश कर मुनाफा कमा सकते हैं.

Pegasus जासूसी विवाद की जांच के लिए बंगाल सरकार ने बनाया आयोग, देश भर में किसी को भी पूछताछ के लिए कर सकता है तलब

डेली चार्ट पर हिंडालको इंडस्ट्रीज स्टॉक ने बड़े वॉल्यूम और मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ अपने एसेंडिंग ट्रायएंगल चार्ट पैटर्न पर ब्रेकआउट दिया है. इसके अलावा एडीएक्स और स्टॉकेस्टिक जैसे सभी प्रमुख तकनीकी ट्रेंड इसमें तेजी बने रहने के संकेत दे रहे हैं. निवेशक 440 रुपये का टारगेट प्राइस रखकर 405 रुपये के स्टॉप लॉस पर इसमें निवेश कर सकते हैं.

1500 के लेवल से इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई. अब यह स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेज से ऊपर रेंज-बाउंड मूवमेंट में ट्रेड हो रहा है. इसके चलते डेली स्केल पर एक फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है जिससे आने वाले कुछ दिनों में इसमें तेजी दिख सकती है. निवेशक इस स्टॉक में 1690 रुपये के टारगेट प्राइस पर 1570 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर निवेश कर सकते हैं.

पिछले कुछ हफ्तों में यह स्टॉक एक दायरे में ही ट्रेड हो रहा है और वर्तमान में यह 660 रुपये के डीम्ड जोन में है जो स्टॉक के लिए रिस्क व रिवार्ड को लेकर मजबूत आधार के तौर पर काम कर सकता है. इसमें आने वाले दिनों में तेजी दिख सकती है और निवेशक 705 रुपये के टारगेट प्राइस पर 655 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर निवेश कर सकते हैं.

मंथली स्केल की बात करें तो इस स्टॉक में मजबूत तेजी रही है. हालांकि 1100 के जोन से मजबूत ब्रेकआउट के बाद नैरो रेंज में स्टॉक की तेजी थमी है लेकिन शॉर्ट टर्म में यह निवेश के लिए आकर्षक दिख रहा है. निवेशक इस तकनीकी स्टॉक में 1180 रुपये का टारगेट रखकर 1100 रुपये के स्टॉप लॉस पर निवेश कर सकते हैं.

(आर्टिकल: श्रीकांत चौहान, एक्जेक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, इक्विटी टेक्निकल रिसर्च, कोटक सिक्योरिटीज)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमेंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इस निवेश सलाह की जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.