Stocks in News: Ruchi Soya, IndiGo, PNB, ONGC समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

आज के कारोबार में कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते उछाल दिखा सकते हैं. इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग की सोच रहे हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं.

आज पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट बेहतर नजर आ रहे हैं. रूस और यूक्रेन के बीच कुछ सहमति बनती दिख रही है. रूस की ओर से नरम रवैया अपनाए जाने के संकेत हैं. हालांकि जबतक इस संकट को लेकर क्लेरिटी नहीं आती है, बाजार में उतार चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता है. बाजार के स्टेबल होने तक एक्सपर्ट भी सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि इस वोलेटिलिटी के बीच आज पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है. इंट्राडे के लिए अच्छे शेयरों की तलाश में हैं तो इनपर नजर रख सकते हैं. आज इस लिस्ट में IndiGo, Tata Consumer Products, PNB, ONGC, Rail Vikas Nigam, IDBI Bank, Lemon Tree Hotels, Hero MotoCorp, Ruchi Soya Industries जैसे नाम हैं. IndiGo जितेन चोपड़ा ने IndiGo के चीफ फाइनेंशियल आफिसर (CFO) के पद से इस्तीफा दे दिया है. बोर्ड ने नए CFO के रूप में गौरव नेगी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. Tata Consumer Products कंपनी ने मंगलवार को अपने भारत और विदेशी कारोबार के पुनर्गठन की घोषणा की है. कंपनी ने अपनी यूके की सहायक कंपनी TCP UK में टाटा एंटरप्राइज (ओवरसीज), स्विट्जरलैंड, (TEO) से 10.15 फीसदी माइनॉरिटी इंटरेस्ट खरीदने का भी प्रस्ताव रखा है. PNB PNB के बोर्ड ने बिजनेस ग्रोथ को फंड करने के लिए बॉन्ड जारी करके 12,000 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बैंक ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि बोर्ड ने बेसल III के अनुरूप AT-1 बॉन्ड के जरिए 5500 करोड़ रुपये तक और टियर II बॉन्ड को 6500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने को मंजूरी दी है. ONGC भारत सरकार ने 30 मार्च और 31 मार्च को आफर फॉर सेल के जरिए 9.43 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर (टोटल पेड इक्विटी शेयर का 0.75 फीसदी) बेचने का प्रस्ताव रखा है. सरकार के पास OFS के जरिए 9.43 करोड़ इक्विटी शेयरों से अधिक के एक और लॉट को बेचने का विकल्प भी है. Rail Vikas Nigam Rail Vikas Nigam ने JK Cement की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Jaykaycem (सेंट्रल) के साथ मेमोरेंडम (MoU) साइन किया है. यह MoU एसपीवी मोड के जरिए मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे में देवेंद्र नगर और पुरैना के बीच 50 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन के विकास के लिए है. IDBI Bank IDBI Bank बोर्ड ने बाजार संचालित प्रक्रिया के जरिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL) में बैंक की 11.10 फीसदी हिस्सेदारी तक के विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. वहीं एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बैंक की पूरी हिस्सेदारी एजेस इंश्योरेंस इंटरनेशनल को बेचने की भी मंजूरी दे दी है. Lemon Tree Hotels कंपनी के ब्रांड Aurika Hotels & Resorts- Luxury के तहत कंपनी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में 132 कमरों वाली होटल परियोजना के लिए एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. होटल के मार्च 2025 तक चालू होने की उम्मीद है. Hero MotoCorp Hero MotoCorp अपनी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतों में वृद्धि करेगा, जो 5 अप्रैल से प्रभावी होगा. कंपनी का कहना है कि हाल फिलहाल में कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह कदम उठाना पड़ा. कीमतों में बढ़ोतरी 2000 रुपये तक होगी. Ruchi Soya Industries कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 31 मार्च को इश्यू प्राइस और एंकर इनवेस्टर इश्यू प्राइस फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर के निर्धारण के लिए रीशिड्यूल की गई है. पहले यह 29 मार्च को निर्धारित की गई थी.

