Stocks in Focus: Adani Green-Anand Rathi समेत इन स्टॉक्स पर आज फोकस, इंट्रा-डे के लिए एक्सपर्ट्स ने सुझाए ये शेयर

Stocks in Foucs: कारोबार के दौरान आज इन शेयरों पर फोकस रहेगा.

अधिकतर मूविंग एवरेज नीचे की तरफ झुके हुए हैं और तकनीकी इंडिकेटर्स भी निगेटिव हैं जिससे निफ्टी 50 के दबाव में बने रहने के संकेत दिख रहे हैं.

Nifty Outlook: एशियाई बाजारों में गिरावट के बीच एक कारोबारी दिन पहले घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स में फिसलन रही. गिरावट के बावजूद मंगलवार को वोलैटिलिटी अधिक नहीं रही और निफ्टी दिन भर Fibonacci Retracement Levels के 38.2 फीसदी और 50 फीसदी के बीच ऊपर-नीचे होता रहा. अधिकतर मूविंग एवरेज नीचे की तरफ झुके हुए हैं और तकनीकी इंडिकेटर्स भी निगेटिव हैं जिससे इंडेक्स के दबाव में बने रहने के संकेत दिख रहे हैं. ब्रोकरेज फर्म रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक बिकवाली के दबाव में निफ्टी को 17175 और फिर 17050 के लेवल पर सपोर्ट मिलेगा. हायर साइड पर इंडेक्स को 17850 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है. आज (15 दिसंबर) की बात करें तो निफ्टी को 17242 और फिर 17159 के लेवल पर सपोर्ट मिलेगा. निफ्टी को 17392 और फिर 17459 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स यहां पाएं इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में डॉ रेड्डी, डेल्टाकॉर्प और वोल्टास पर फोकस रहेगा.

DRREDDY: 4600-4630 रुपये की प्राइस रेंज में 4780 रुपये के टारगेट प्राइस और 4550 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

DELTACORP: 298-301 रुपये की प्राइस रेंज में 303 रुपये का स्टॉप लॉस रख 287 रुपये के टारगेट प्राइस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं.

VOLTAS: 1245- 1255 रुपये की प्राइस रेंज में 1220 रुपये के टारगेट प्राइस और 1265 रुपये के स्टॉप लॉस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं. इन स्टॉक्स पर भी रहेंगी आज निगाहें

ITC: कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने 14 दिसंबर को पहली बार हुई निवेशकों की बैठक में सिगरेट कारोबार, डीमर्जर प्लान और एफएमसीजी कारोबार की स्ट्रेटजी पर चर्चा किया. कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने जोर देकर कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री नियमित तौर पर सालाना रिकमेंडशन करती है. सिगरेट कारोबार पर अधिक दरों से टैक्सेशन को लेकर कंपनी अपनी कारोबारी रणनीति पर विचार कर रही है.

GR Infra: कंपनी ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में सीधी गणेशपुर से संसारपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का विकास प्रोजेक्ट प्रोविजनिली पूरा हो चुका है. जीआर इंफ्रा की सहायक जीआर अमृतसर बठिंडा हाइवे प्राइवेट लिमिटेड और जीआर लुधियाना रूपनगर हाइवे प्राइवेट लिमिटेड ने 14 दिसंबर को नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से कंसेशन एग्रीमेंट पूरा करा लिया है.

Adani Green: अडाणी ग्रीन एनर्जी मंगलवार को ग्रीन पॉवर की सरकारी एग्रीगेटर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के साथ पॉवर पर्चेज एग्रीमेंट (PPA) किया है. इसके तहत अडाणी ग्रीन एसईसीआई को 4667 मेगावॉट ग्रीन पॉवर सप्लाई करेगी. एसईसीआई के लिए यह सबसे बड़ा पीपीए है जो उसने किसी प्रोड्यूसर के साथ किया है.

Anand Rathi Wealth: आनंद राठी वेल्थ के शेयरों की मंगलवार को घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों पर शुरूआत हुई. आनंद राठी वेल्थ के 600 करोड़ रुपये के आईपीओ में पैसे लगाने वाले निवेशकों को 550 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 9.46 फीसदी का लिस्टिंग गेन मिला. इसके शेयर बीएसई/एनएसई पर 602.05 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए. हालांकि लिस्टिंग के कुछ ही मिनट बाद इसके शेयर टूट कर 575 रुपये के भाव तक फिसल गए और 570.90 रुपये के भाव तक लुढ़क गया. मंगलवार को आनंद राठी बीएसई पर 583.50 रुपये के भाव पर बंद हुआ था.

SBI: एसबीआई ने बुधवार की सुबह कहा कि बैंक के सेंट्रल बोर्ड की एग्जेक्यूटिव कमेटी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में आईपीओ के जरिए एसबीआई की 6 फीसदी हिस्सेदारी को घटाने की संभावनाओं को मंजूरी देने पर सहमत हुई है. इसके अलावा एसबीआई ने बेसेल-3 के नियमों के मुताबिक नॉन-कंवर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए 3974 करोड़ रुपये जुटाए जाने की जानकारी दी है. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

