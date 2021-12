Stocks in Focus: Adani Enterprises-Wipro समेत इन स्टॉक्स पर रहेगा आज फोकस, इंट्रा-डे में इन शेयरों पर लगा सकते हैं दांव

कारोबार के दौरान आज सीई इंफो सिस्टम्स, श्रीराम प्रॉपर्टीज, विप्रो और अडाणी एंटरप्राइजेज जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा. वहीं इंट्रा-डे में एचयूएल, डॉ रेड्डीज और कोटक बैंक में दांव लगा सकते हैं. (Image- Pixabay)

Stocks in Focus: इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन Nifty 50 में तेज गिरावट रही और यह इंट्रा-डे में करीब 4 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गया था. दिन के आखिरी में निफ्टी 371 अंकों की गिरावट के साथ 16614 पर बंद हुआ था. रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक निफ्टी पर दबाव बने रहने के आसार दिक रहे हैं. ऑवर्ली टाइमफ्रेम चार्ट पर अधिकतर मूविंग एवरेज नीचे की तरफ हैं जबकि तकनीकी इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड जोन को छूकर अब पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं. हालांकि अधिकतर तकनीकी पैरामीटर्स नियर टर्म और शॉर्ट टर्म टाइमफ्रेम चार्ट पर बियर्स के पक्ष में दिख रहे हैं तो ऐसे में बाजार में आगे भी गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता है. निफ्टी 16410 और फिर 16255 के लेवल तक फिसल सकता है. हालांकि अगर निफ्टी मजबूत होता है तो इसे 16840-17000 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है. इंट्रा-डे की बात करें तो निफ्टी को 16403 और फिर 16192 पर सपोर्ट मिल रहा है जबकि इसे 16833 और फिर 17051 के लेवल तगड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ सकता है. कारोबार के दौरान आज सीई इंफो सिस्टम्स, श्रीराम प्रॉपर्टीज, विप्रो और अडाणी एंटरप्राइजेज जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा. वहीं इंट्रा-डे में एचयूएल, डॉ रेड्डीज और कोटक बैंक में दांव लगा सकते हैं. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स यहां पाएं इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में एचयूएल, डॉ रेड्डीज और कोटक बैंक पर दांव लगा सकते हैं.

HINDUNILVR: 2,242- 2,230 रुपये की प्राइस रेंज में 2300 रुपये के टारगेट प्राइस और 2201 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

DRREDDY: 4,532- 4,500 रुपये की प्राइस रेंज में 4430 रुपये का स्टॉप लॉस रख 4675 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

KOTAKBANK: 1,765- 1,775 रुपये की प्राइस रेंज में 1695 रुपये के टारगेट प्राइस और 1795 रुपये के स्टॉप लॉस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं. इन स्टॉक्स पर रहेंगी निगाहें

CE Info Systems (MapmyIndia): आज डिजिटल मैपिंग कंपनी मैपमायइंडिया के शेयरों की लिस्टिंग है. इसका 1039.6 करोड़ रुपये का आईपीओ 154.71 गुना सब्सक्राइब हुआ था. यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 9-13 दिसंबर तक खुला था. अधिकतर मार्केट एक्सपर्ट्स ने इसे सब्सक्राइब करने की सलाह दी थी.

ShriRam Properties: दक्षिण भारत की दिग्गज आवासीय रीयल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनियों में शुमार श्रीराम प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग ने आईपीओ निवेशकों को निराश किया था. सोमवार को इसके शेयर 118 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले आज (20 दिसंबर) करीब 20 फीसदी डिस्काउंट 94 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए थे. हालांकि कारोबार आगे बढ़ने पर यह कुछ मजबूत हुआ लेकिन अभी भी यह इश्यू प्राइस के मुकाबले डिस्काउंट पर है. सोमवार को एनएसई पर यह 102.90 रुपये और बीएसई पर 104.50 रुपये के भाव पर बंद हुआ था.

Wipro: दिग्गज आईटी कंपनी टेक्सास की कंपनी Edgile का अधिग्रहण करेगी. इससे कंपनी की रणनीतिक साइबरसिक्योरिटी सर्विसेज में स्थिति मजबूत होगी.

Adani Enterprises: अडाणी एंटरप्राइजेज को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) से बदायूं से प्रयागराज के लिए टोल बेसिस पर तीन ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स- ग्रुप 2,3 व 4 के लिए लेटर ऑफ अवार्ड्स हासिल हुए हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

