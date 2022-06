Stock Tips: 100 रु से सस्ते 2 शेयर कराएंगे कमाई, 1 साल में 60% तक मिल सकता है रिटर्न, चेक करें लिस्ट

स्टॉक मार्केट में ऐसे कई शेयर हैं जो कीमत में तो सस्ते हैं, लेकिन उनके फंडामेंटल बेहद मजबूत हैं. आगे वे बाजार में दौड़ लगाने की क्षमता रखते हैं.

निवेश करते समय शेयर की कीमत की बजाय उसकी क्वालिटी और वैल्यू देखनी चाहिए. (image: pixabay)

Best Stocks Below Rs100: बाजार में निवेश करते समय शेयर की कीमत की बजाय उसकी क्वालिटी और वैल्यू देखनी चाहिए. कई बार कीमत में सस्ते लग रहे शेयरों की वैल्यू महंगे शेयरों से ज्यादा हो सकती है. बाजार में ऐसे कई शेयर हैं जो कीमत में तो सस्ते हैं, लेकिन उनके फंडामेंटल मजबूत हैं. आगे वे बाजार में दौड़ लगाने की क्षमता रखते हैं . ऐसे ही 2 शेयरों में CESC और LT Finance Holdings को लेकर ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल बुलिश नजर आ रहा है. ब्रोकरेज ने इन शेयरों में 60 फीसदी तक अपसाइड के अनुमान के साथ निवेश की सलाह दी है. इन शेयरों की मौजूदा कीमत 100 रुपये से भी कम है. पोर्टफोलियो मजबूत करने का मौका; RIL, ITC समेत इन 5 क्वॉलिटी शेयरों पर ब्रोकरेज ने बढ़ाया टारगेट, रेटिंग भी सुधरी CESC CMP: 68 रुपये

Target Price: 108 रुपये ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन यानी CESC में निवेश की सलाह देते हुए 108 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. करंट प्राइस 68 रुपये के लिहाज से इसमें करीब 60 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि Q1FY23 में जेनरेशन ट्रेंड के आधार पर CESC का स्टैंडअलोन और कंसो अर्निंग बेहतर रहने का अनुमान है. पिछले 2 साल में कंपनी का मुनाफा प्रभावित होने के पीछे जो मुख्य वजह थीं, उनमें एक तो टैरिफ न बढ़ना और दूसरा डिमांड में कमजोरी रही. आने वाले दिनों में टैरिफ भी बढ़ने का अनुमान है, वहीं डिमांड बेहतर रहेगी. इससे मुनाफे पर पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा. ब्रोकरेज का कहना है कि कोटा सर्किल में डिमांड बढ़ी है, वहीं धारीवाल यूनिट के लिए प्राइसिंग पावर से कंपनी को फायदा होगा. ओवरआल स्टॉक अभी FY24E बुक के 0.75x P/B और 5.8x FY24E EPS पर ट्रेड कर रहा है. यहां से शेयर में तेजी का अनुमान है. बियर केस में शेयर का भाव 74 रुपये रह सकता है. LT Finance Holdings CMP: 67 रुपये

Target Price: 100 रुपये ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने LT Finance Holdings में निवेश की सलाह दी है और टारगेट प्राइस 100 रुपये रखा है. करंट प्राइस 67 रुपये के लिहाज से इसमें 47 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि LTFH का ध्यान रिटेल फोकस्ड NBFC पर है. होलेल फाइनेंस बिजनेस खासतौर से रीयल एसटेट फाइनेंस बिजनेस पर एक्सपोजर सीमित करने के उद्देश्य से कंपनी काम कर रही है. LTFH का अनुमान है कि FY26 तक रिटेल लोन में कंपनी का शेयर कुल लोन का 80 फीसदी हो सकता है. वहीं रिटेल लोन में इस दौरान 26 फीसदी CAGR ग्रोथ रह सकती है. LTFH बिजने मजबूत करने के इनआर्गेनिक मौकों पर भी फोकस कर रही है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

