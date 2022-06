Stock Tips: टाटा ग्रुप के इस स्टॉक में 31% रिटर्न का गोल्डेन चांस, 20% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं शेयर

Stock Tips: टाटा ग्रुप इस स्टॉक में निवेश पर 31 फीसदी मुनाफे का शानदार मौका बन रहा है.

stock tips this tata group stock may give massive 31 percent return share on 30 percent discounted price read here full report

Stock Tips: टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंज्यूमर कंपनी में निवेश पर 31 फीसदी मुनाफे का शानदार मौका बन रहा है. इस साल टाटा कंज्यूमर के शेयर करीब 5 फीसदी फिसल चुके हैं लेकिन अब आगे इसमें तेजी का रूझान दिख रहा है. घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक टाटा कंज्यूमर के कारोबार में मजबूती बनी रहेगी जिसके चलते इसकी बाई रेटिंग को बरकरार रखा जाता है. ब्रोकरेज फर्म ने इसमें निवेश के लिए 925 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया जोकि आज (23 जून) 707.65 रुपये के भाव पर हैं यानी मौजूदा भाव पर निवेश से करीब 31 फीसदी मुनाफा कमा सकते हैं. Cost Inflation Index क्या है? इस इंडेक्स के सही इस्तेमाल से आप कैसे बचा सकते हैं टैक्स? एक्सपर्ट्स इसलिए लगा रहे हैं दांव

पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में टाटा कंज्यूमर की कारोबार ग्रोथ बेहतर रही और कंपनी ने कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जिसके चलते इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है.

कंपनी ने तीन कंपनियों सोलफुल (Soulfull), नूरिस्को (Nourishco) और टाटा क्यू (Tata Q) का अधिग्रहण किया है जिसके चलते वित्त वर्ष 2022-24 में कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है.

पिछले वित्त वर्ष 2022 में विज्ञापनों पर खर्च वित्त वर्ष 2021 के 6.3 फीसदी से बढ़कर 6.8 फीसदी पर पहुंच गया लेकिन अभी भी यह कोरोना से पहले वित्त वर्ष 2017-2020 में 7.7 फीसदी के मुकाबले कम है.

टाटा कंज्यूमर का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है. चाय में इसका मार्केट शेयर 1 फीसदी और नमक में 4 फीसदी बढ़ा है.

वित्त वर्ष 2022 में इसका वर्किंग कैपिटल वित्त वर्ष 2021 में 39 दिनों की तुलना में बढ़कर 71 दिन हो गया और फ्री कैश फ्लो भी 470 करोड़ रुपये था. इसका कोर आरओई (इक्विटी पर रिटर्न) भी 0.80 फीसदी सुधरकर 13.7 फीसदी पर पहुंच गया.

इन सब वजहों से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने टाटा कंज्यूमर की बाई रेटिंग को बरकरार रखा है. हालांकि नियर टर्म में कारोबारी उतार-चढ़ाव का असर स्टॉक पर भी दिख सकता है और वोलेटिलिटी रह सकती है. 20% डिस्काउंट पर हैं शेयर

टाटा कंज्यूमर के शेयर अभी 52 हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल से करीब 20 फीसदी डिस्काउंट पर हैं. पिछले साल 7 सितंबर 2021 को इसके भाव 889 रुपये के 52 हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए थे लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो गई. रूस-यूक्रेन के बीच जंग और कोरोना महामारी के चलते इसके शेयरों में भारी बिकवाली हुई और 7 मार्च 2022 को 650.75 रुपये के 52 हफ्ते के रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गए. अभी इसके भाव बीएसई पर 707.65 रुपये पर हैं यानी भाव में करीब 8 फीसदी की रिकवरी हो चुकी है और मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक आगे यह 925 रुपये के भाव तक पहुंच सकता है यानी कि मौजूदा भाव पर निवेश करीब 31 फीसदी की कमाई कर सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.