Stock Tips: 35% कमाई करवाएगा यह आईटी स्टॉक, अभी 24% डिस्काउंट पर मिल रहे शेयर

Stock Tips: आईटी कंपनियों की ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव माहौल है जिसके चलते एक्सपर्ट्स निवेशकों को इसमें पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं.

आज इंफोसिस के भाव में 1 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है लेकिन एक्सपर्ट्स इसे लेकर बुलिश हैं. (Image- Pixabay)

Infosys Outlook: दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है और कोरोना के बाद इसमें और तेजी आई है. ऐसे में आईटी कंपनियों की ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव माहौल है जिसके चलते एक्सपर्ट्स निवेशकों को इसमें पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं. ऐसा ही एक स्टॉक इंफोसिस है जिसमें पैसे लगाकर निवेशक 35 फीसदी तक रिटर्न हासिल कर सकते हैं. आज इसके भाव में 1 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है लेकिन एक्सपर्ट्स इसे लेकर बुलिश हैं. ये है टारगेट प्राइस और इसलिए एक्सपर्ट्स लगा रहे दांव

इंफोसिस ने एनालिस्ट मीट में अपने ग्रोथ स्ट्रेटजी के चार खंभे बताए. पहला डिजिटिल कारोबार को आगे बढ़ाना जिसकी रेवेन्यू में वित्त वर्ष 2018 में 25.5 फीसदी हिस्सेदारी थी जो बढ़कर 59.2 फीसदी हो गई. दूसरा एआई और ऑटोमेशन के जरिए अपने क्लाइंट्स की कोर टेक्नोलॉजी लेंडस्केप को बढ़ावा देना, तीसरा अपने कर्मियों को क्षमता बढ़ाना और चौथा अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में स्थानीयता को बढ़ावा देना जिसने इसे बाजार बढ़ाने में मदद की. इसे देखते हुए ब्रोकरेज फर्म एमकाय ग्लोबल के एनालिस्टों का मानना है कि इसका शेयर 1970 रुपये की ऊंचाई तक पहुंच सकता है. PNB Rate Hike: आम लोगों पर बढ़ा ईएमआई का बोझ, पीएनबी ने महंगा किया कर्ज मेटावर्स, क्वांटम, वेब 3.0 और ब्लॉकचेन इत्यादि जैसे नए तकनीकी विकल्पों के उभार और यूरोप में ऑफसोरिंग/आउटसोर्सिंग के बढ़ते मौके और डिजिटल के बढ़ते चलन से इंफोसिस को फायदा पहुंचेगा. हालांकि ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने प्रतिकूल फोरेक्स मूवमेंट्स के चलते इसके ईपीएस (प्रति शेयर आय) में कटौती की है. ब्रोकरेज फर्म ने इसका शेयर खरीदने की सलाह (बाई रेटिंग) तो दी है लेकिन टारगेट प्राइस 1970 रुपये से घटाकर 1800 रुपये कर दिया है.

घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक मैक्रो स्तर पर दिक्कतों के बावजूद इंफोसिस का खर्च प्रभावित नहीं हुआ और वित्त वर्ष 2023 में उसकी स्ट्रेटजी बनी हुई है. ऐसे में एनालिस्टों ने बाई रेटिंग के साथ इसका टारगेट प्राइस 2 हजार रुपये तय किया है. 52-हफ्ते की रिकॉर्ड ऊंचाई से 24% डिस्काउंट पर शेयर इंफोसिस के शेयर आज एनएसई पर 1.11 फीसदी की गिरावट के साथ 1,486.95 रुपये के भाव पर बंद हुआ है. इस साल 2022 में अब तक यह करीब 22 फीसदी कमजोर हुआ है और अभी इसके शेयर 52 हफ्ते की रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 24 फीसदी डिस्काउंट पर हैं. 17 जनवरी 2022 को यह 52 हफ्ते की रिकॉर्ड ऊंचाई पर था जब इसके शेयर 1,953.90 रुपये के भाव पर मिल रहे थे. अब बाजार के जानकारों का मानना है कि इसका शेयर 2 हजार रुपये के भाव तक पहुंच सकता है. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

