Stock Tips: 8% की गिरावट के बाद अब 33 फीसदी मुनाफे का शानदार मौका, एक्सपर्ट्स ने ऑटो सेक्टर के इस स्टॉक पर लगाया दांव

Stock Tips: भारत फोर्ज के भाव इस साल अब तक 8 फीसदी कमजोर हुए हैं लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक निवेशक इसमें निवेश कर 33 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं.

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने भारत फोर्ज में निवेश के लिए टारगेट प्राइस 860 रुपये प्रति शेयर का तय किया है और आज यह एनएसई पर 652.95 रुपये के भाव पर बंद हुआ है. (Image- Pixabay)

Stock Tips: भारत फोर्ज (Bharat Forge) के भाव इस साल 2022 में अब तक 8 फीसदी कमजोर हुए हैं लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक निवेशक इसमें निवेश कर 33 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं. आज (15 मार्च) इंट्रा-डे में यह करीब 2 फीसदी मजबूत हुआ था. मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एलुमिनियम कैपेसिटी, हालिया औद्योगिकी अधिग्रहण और ई-मोबिलिटी कारोबार में प्रवेश के दम पर इसकी ग्रोथ बेहतर दिख रही है. ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसमें निवेश के लिए टारगेट प्राइस 860 रुपये प्रति शेयर का तय किया है और आज यह एनएसई पर 652.95 रुपये के भाव पर बंद हुआ है. यह स्टॉक मोतीलाल ओसवाल के ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में टॉप पिक है. भारत फोर्ज एक भारतीय एमएमसी है जो फोर्जिंग, ऑटोमोटिव, ऊर्जा, निर्माण और खनन, रेलवे, समुद्री, एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में शामिल है. NSE IFSC: आसानी से खरीदें-बेंचे Google, Amazon, Tesla जैसे शेयर, ये प्लेटफॉर्म दे रहा है अमेरिकी कंपनियों से कमाई का मौका एक्सपर्ट्स इसलिए जता रहे भरोसा

एलुमिनियम की बढ़ती मांग से कंपनी को फायदा: वैश्विक स्तर पर कॉर्बन डाई ऑक्साइड को लेकर नियमों में सख्ती की जा रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बढ़ रहा. इसके चलते एलुमिनियम की खपत बढ़ रही है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों व हाइब्रिड यात्री गाड़ियों की चेसिस के लिए एलुमिनियम फोर्ज्ड कंपोनेंट्स की भारत फोर्ज के विदेशी इकाई को अधिक डिमांड मिल रही है. कंपनी ने अपनी क्षमता 20 हजार टन से 40 हजार टन किया है. मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंपनी का एलुमिनियम फोर्जिगं बिजनेस अगले तीन से चार साल में वर्ष 2020 में 5.9 करोड़ यूरो (497.52 करोड़ रुपये) से बढ़कर 20-22 करोड़ यूरो (1686.52-1855.17 करोड़ रुपये) होने की उम्मीद है.

वैश्विक स्तर पर कॉर्बन डाई ऑक्साइड को लेकर नियमों में सख्ती की जा रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बढ़ रहा. इसके चलते एलुमिनियम की खपत बढ़ रही है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों व हाइब्रिड यात्री गाड़ियों की चेसिस के लिए एलुमिनियम फोर्ज्ड कंपोनेंट्स की भारत फोर्ज के विदेशी इकाई को अधिक डिमांड मिल रही है. कंपनी ने अपनी क्षमता 20 हजार टन से 40 हजार टन किया है. मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंपनी का एलुमिनियम फोर्जिगं बिजनेस अगले तीन से चार साल में वर्ष 2020 में 5.9 करोड़ यूरो (497.52 करोड़ रुपये) से बढ़कर 20-22 करोड़ यूरो (1686.52-1855.17 करोड़ रुपये) होने की उम्मीद है. हालिया अधिग्रहण से मिली मजबूती: भारत फोर्ड ने पिछले 9 महीने में सांघवी फोर्जिंग्स के अधिग्रहण के जरिए अपनी कैपेसिटी और जेएस ऑटोकास्ट के अधिग्रहण के जरिए अपनी कैपेबेलिटीज का विस्तार किया है. भारत में रिन्यूएबल एनर्जी व इंडस्ट्रियल सेग्मेंट्स में भारत फोर्ज की अभी बहुत मौजूदगी नहीं है लेकिन सांघवी फोर्जिंग्स और जेएस ऑटोकास्ट की हिस्सेदारी खरीदने के बाद अब इन दोनों ही सेक्टर में भारत फोर्ज की हिस्सेदारी बढ़ेगी. मैनेजमेंट का मानना है कि गैर-ऑटो कारोबार से अगले तीन वर्षो में दोगुना हो जाएगा.

भारत फोर्ड ने पिछले 9 महीने में सांघवी फोर्जिंग्स के अधिग्रहण के जरिए अपनी कैपेसिटी और जेएस ऑटोकास्ट के अधिग्रहण के जरिए अपनी कैपेबेलिटीज का विस्तार किया है. भारत में रिन्यूएबल एनर्जी व इंडस्ट्रियल सेग्मेंट्स में भारत फोर्ज की अभी बहुत मौजूदगी नहीं है लेकिन सांघवी फोर्जिंग्स और जेएस ऑटोकास्ट की हिस्सेदारी खरीदने के बाद अब इन दोनों ही सेक्टर में भारत फोर्ज की हिस्सेदारी बढ़ेगी. मैनेजमेंट का मानना है कि गैर-ऑटो कारोबार से अगले तीन वर्षो में दोगुना हो जाएगा. इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते चलन से ग्रोथ के आसार: भारत फोर्ज विभिन्न सेग्मेंट्स के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कंपोनेंट्स में अपनी क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में कंपनी सब-सिस्टम के अलावा विभिन्न सेग्मेंट्स में पूरी इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन का भी लक्ष्य लेकर चल रही है. भारत फोर्ज की कल्याणी पॉवरट्रेन में शत प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Refu JV में 50 फीसदी, इलेक्ट्रॉनिक-कॉमर्शियल स्टार्टअप Tevva Motors में 10 फीसदी और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल व मोटर बनाने बनाने वाली कंपनी Tork Motors में 60.7 फीसदी हिस्सेदारी है. निवेश को लेकर प्रमुख रिस्क ब्रोकरेज फर्म ने भारत फोर्ज की बाई रेटिंग को बरकरार रखते हुए 860 रुपये प्रति शेयर के भाव पर टारगेट प्राइस तय किया है. हालांकि इसमें निवेश को लेकर कुछ रिस्क भी हैं. मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक चिप के किल्लत की समस्या जल्द नहीं सुलझती है तो इसका कारोबार प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा रक्षा कारोबार को लेकर अगर पर्यावरणीय, सामाजिक व गवर्नेंस (ESG) से जुड़ी दिक्कतें आती है तो भी कंपनी का कारोबार प्रभावित हो सकता है. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

