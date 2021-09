Real Estate Outlook: रियल्टी सेक्टर पर क्या रहा सस्ते होम लोन का असर? क्या इस क्षेत्र में निवेश का यह सही समय है?

Realty Estate Stock Tips: होम लोन की कम दरों और फेस्टिव सीजन के चलते घरों की खरीदारी में तेजी की संभावना दिख रही है. इसका अप्रत्यक्ष असर रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर भाव पर भी दिख रहा है. बीएसई रियल एस्टेट इंडेक्स पिछले साल मार्च 2020 में जिस स्तर तक लुढ़क गया था, उससे यह रिकवर होकर अब करीब 140 फीसदी तक उछल चुका है. रियल्टी स्टॉक्स की बात करें तो सोभा (Sobha) ने मार्च 2020 से लेकर अब तक निवेशकों को 524 फीसदी तक का बंपर रिटर्न दिया है. सोभा के शेयर भाव 27 मार्च 2020 को 130.95 रुपये के भाव पर लुढ़क गए थे जोकि 6 सितंबर 2021 को यह 817.30 रुपये के भाव पर बंद हुआ था यानी कि निवेश 524.13 फीसदी बढ़ गया.

घरों की मांग लगभग हर सेग्मेंट से बढ़ रही है यानी कि अफोर्डेबल व मिड इनकम से लेकर लक्जरी व सुपर लग्जरी तक. इसके चलते रियल्टी सेक्टर में रिकवरी को लेकर मार्केट एनालिस्ट सकारात्मक हैं और इस सकारात्मकता में सस्ता होम लोन व फेस्टिव सीजन इसमें प्रमुख भूमिका में हैं. ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि रियल्टी स्टॉक्स में निवेश कर निवेशक बेहतर रिटर्न पा सकते हैं. नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि रियल्टी स्टॉक्स ने किस तरह निवेशकों को पिछले 17 महीने में बंपर रिटर्न दिया है.

बीएसई रियल एस्टेट इंडेक्स में शामिल प्रमुख रियल्टी कंपनियों का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2021 में 100 फीसदी से अधिक बढ़ा. वित्त वर्ष 2021 में इन कंपनियों का मुनाफा वित्त वर्ष 2020 में 1528 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 3143 करोड़ रुपये हो गया. इन कंपनियों की कुल बिक्री में 27 फीसदी की गिरावट हुई और वित्त वर्ष 2020-21 में 23 हजार करोड़ की नेट सेल्स रही. अलग-अलग कंपनियों की बात करें तो डीएलएफ को वित्त वर्ष 2019-20 में 583 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ था जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में इसे 5145 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. प्रेस्टिज एस्टेट प्रोजेक्ट्स का शुद्ध मुनाफा 261 फीसदी बढ़कर 739 करोड़ रुपये और ओबेरॉय रियल्टी का मुनाफा 7 फीसदी बढ़कर 1456 करोड़ रुपये रहा. हालांकि सोभा का सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट 78 फीसदी, सनटेक रियल्टी का 43 फीसदी और द फीनिक्स मिल्स का 84 फीसदी कम हुआ.

निवेशकों को देश में कोरोना केसेज पर नजर रखनी चाहिए. रियल्टी सेक्टर महामारी के झटके से उबर रहा है लेकिन उसकी इस कोशिश को कोरोना की तीसरी लहर से झटका लग सकता है. हालांकि अगर कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट आती है और वायरस को लेकर खतरा कम होता है तो रीयल एस्टेट सेक्टर आने वाले दिनों में बेहतर ग्रोथ दिखा सकता है.

(इनपुट: एंजेल वन)

