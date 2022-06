Stock Tips: एक महीने में 11% मुनाफा कमाने का मौका, निफ्टी छू सकता है 16800 का लेवल

Stock Tips: निफ्टी अगले कुछ कारोबारी सत्रों में 16800 के लेवल पर पहुंच सकता है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो इन दो शेयरों में निवेश कर 11 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं.

ELGI Equipment और TTK Prestige में निवेश कर 11 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं. (Image- Pixabay)

Stock Tips: वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेतों के बीच लगातार दो कारोबारी दिन घरेलू मार्केट में गिरावट रही. आज (2 जून) की बात करें तो शुरुआती गिरावट के बाद अब इसमें तेजी का रूझान दिख रहा है. बुधवार को इक्विटी मार्केट में कारोबार बंद होने पर निफ्टी ने डेली चार्ट पर अपर और लोअर शैडो के साथ छोटा सा निगेटिव कैंडल बनाया. तकनीकी रूप से इस पैटर्न से हाई वेव-टाइप कैंडल पैटर्न के बनने के संकेत मिल रहे हैं जो मार्केट में हाई वोलैटिलिटी को दिखाता है. हालांकि नियर टर्म में निफ्टी में तेजी का रूझान दिख सकता है और अगर इसमें कमजोरी आती है तो इससे घबराने की बजाय इसे खरीदारी के मौके के रूप में देखा जाना चाहिए. निफ्टी अगले कुछ कारोबारी सत्रों में 16800 के लेवल पर पहुंच सकता है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो ELGI Equipment और TTK Prestige में निवेश कर 11 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं. Reliance Shopping: अंबानी के टॉय मार्केट में बढ़ते कदम, इटैलियन खिलौना कंपनी के भारतीय कारोबार में खरीदी 40% हिस्सेदारी ELGI Equipment

टारगेट- 418 रुपये

पिछले दो हफ्ते में छोटे रेंज में उतार-चढ़ाव के बाद बुधवार को इस स्टॉक ने तेजी से ऊपरी स्तर पर ब्रेकआउट किया और बढ़कर बंद हुआ. यह पॉजिटिव संकेत है. हायर टॉप और हॉयर बॉटम का बनना भी पॉजिटिव संकेत है. इसके अलावा डेली आरएसआई (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) और वॉल्यूम इंडिकेटर्स से भी इसके भाव में तेजी के संकेत मिल रहे हैं.

इस स्टॉक को मौजूदा भाव 377.90 रुपये (बुधवार बंद भाव) पर खरीदा जा सकता है और अगर इसमें गिरावट आती है तो 366 रुपये के भाव तक शेयरों की संख्या बढ़ा सकते हैं. निवेशक इसमें अगले तीन से चार हफ्ते के लिए 418 रुपये के टारगेट प्राइस पर 353 रुपये के स्टॉप लॉस पर पैसे लगा सकते हैं. PNB Rate Hike: आम लोगों पर बढ़ा ईएमआई का बोझ, पीएनबी ने महंगा किया कर्ज TTK Prestige Ltd

टारगेट: 970 रुपये

इस हफ्ते टीटीके प्रेस्टिज के भाव में तेजी दिख रही है और अभी यह 870-880 रुपये के अहम रेजिस्टेंस लेवल पर है. इससे ऊपर जाने पर इसमें तेज उछाल दिख सकती है. भाव में तेजी के साथ इसके शेयरों की वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ रही है और वीकली 14 पीरियड आरएसआई पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं.

इसके शेयर 880 रुपये के मौजूदा भाव (बुधवार क्लोजिंग प्राइस) पर खरीद सकते हैं और अगर इसके शेयर कमजोर होते हैं तो 855 रुपये तक पोर्टफोलियो में शेयरों की संख्या बढ़ा सकते हैं. अगले तीन से चार हफ्ते में यह स्टॉक 970 रुपये के भाव तक पहुंच सकता है. निवेशकों को 830 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए. (आर्टिकल- नागराज शेट्टी, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज) (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.