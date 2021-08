Stock Tips: निफ्टी में मीडियम टर्म में दिख रहा तेजी का रुझान, इन स्टॉक्स में मिल सकता है मोटा मुनाफा

Stock Tips: पिछले हफ्ते घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स Nifty/Sensex पहली बार 16000/53500 के लेवल को छुआ था और पहली बार यह 16349.45/54633.58 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था. तकनीकी रूप से बात करें तो वीकली चार्ट पर घरेलू इंडेक्सेज ने मजबूत ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनाया है जिससे वर्तमान लेवल से अपट्रेंड के संकेत मिल रहे हैं. मीडियम टर्म में निफ्टी में तेजी दिख सकती है. ऐसे में अगर मार्केट में गिरावट होती है तो खरीदने और जब इसमें तेजी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग की रणनीति पोजिशनल ट्रे़डर्स के लिए बेहतर होगा. निफ्टी50 के लिए 16150-16050 और सेंसेक्स 54000-53500 मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा और घरेलू इंडेक्सेज 16400-16550/ 54700-55000 तक जा सकते हैं. लांग पोजिशंस ट्रेडर्स मार्केट के 16050/ 53500 के नीचे जाने पर एग्जिट कर सकते हैं. निवेशक एसबीआई, विप्रो, टाटा स्टील और एचयूएल में निवेश कर मुनाफा कमा सकते हैं.

एसबीआई में मजबूत रैली के बाद शॉर्ट टर्म करेक्शन रहा. 467 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसके भाव में गिरावट आई लेकिन अभी भी यह मल्टीपल सपोर्ट जोन के आस-पास ट्रेड हो रहा है. ऐसे में एसबीआई में आगे भी तेजी रहने की संभावना दिख रही है. वर्तमान में इसका भाव 425.55 रुपये है और निवेशक 415.3 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 450 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीदारी कर सकते हैं.

पिछले कुछ समय में विप्रो के भाव मजबूत हुए हैं और अभी भी इसके भाव ऊपर चढ़ रहे हैं. हायर टॉप और हायर बॉटम चार्ट सीरीज से विप्रो स्टॉक के बुलिश पैटर्न के जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम एक्टिविटी में बढोतरी से विप्रो को लेकर बुलिश स्थिति है. वर्तमान में इसका भाव 604.45 रुपये है और निवेशक 590 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 635 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीदारी कर सकते हैं.

टाटा स्टील में लगातार बुलिश चार्ट पैटर्न बना हुआ है और इसके भाव मजबूत हो रहे हैं. हालांकि वर्तमान में प्रॉफिट बुकिंग के चलते इसके भाव कुछ कमजोर हुए हैं लेकिन इसमें आगे तेजी बनी रहने की पूरी संभावना दिख रही है. वर्तमान में इसका भाव 1389.25 रुपये है और निवेशक 1340 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 1440 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीदारी कर सकते हैं.

डेली चार्ट पर एचयूएल दोहरे बॉटम सपोर्ट जोन से जबरदस्त तरीके से वापस ऊपर चढ़ा है. एचयूएल में मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है और अब इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी भी बढ़ी है. हालांकि नजदीकी शॉर्ट टर्म एवरेज के करीब हैमर कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन से आने वाले कारोबारी सत्रों में रेंज ब्रेकआउट्स के संकेत दिख रहे हैं. वर्तमान में इसका भाव 2374 रुपये है और निवेशक 2340 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 2500 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीदारी कर सकते हैं.

(आर्टिकल: श्रीकांत चौहान, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, इक्विटी टेक्निकल रिसर्च, कोटक सिक्योरिटीज)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

