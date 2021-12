Stock Tips: ये दो शेयर करा सकते हैं 17% तक की शानदार कमाई, बाजार की चाल को लेकर एक्सपर्ट्स की ये है राय

Stock Tips: निफ्टी में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक इन दो शेयरों में एक महीने के भीतर 17 फीसदी तक का मुनाफा कमा सकते हैं.

अगले 15-26 कारोबार सत्रों में निवेशक केएनआर कंस्ट्रक्शंस और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में निवेश कर करीब 17 फीसदी का शानदार मुनाफा कमा सकते हैं. (Image- Reuters)

Market Outlook: पिछले कुछ हफ्ते से निफ्टी में करेक्शन दिख रहा है. निफ्टी ने जब 17613 का सपोर्ट लेवल ब्रेक किया, तभी निफ्टी में गिरावट का रूझान तय हो गया. डेली चार्ट पर हालिया उछाल के बावजूद गिरावट का रूझान दिख रहा है और पिछले कुछ हफ्ते में इसने लोअर टॉप और लोअर बॉटम बना रहा है. इसके अलावा 20 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) भी लगातार 50 दिनों के एसएमए के नीचे बना हुआ है जिससे निगेटिव मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के संकेत दिख रहे हैं. 14 हफ्ते का आरएसआई (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) जैसे साप्ताहिक मूमेंटम रीडिंग्स में भी गिरावट का रूझान है. निफ्टी का तात्कालिक रूझान गिरावट का है लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो निफ्टी 60 मिनट के इंट्रा-डे चार्ट पर पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में लगातार हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहा है. अगर निफ्टी हालिया हाई लेवल 17286 को पार करता है तो मार्केट में करेक्शन थम सकता है और एक बार फिर इसमें तेजी देखने को मिल सकती है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो अगले 15-26 कारोबार सत्रों में निवेशक केएनआर कंस्ट्रक्शंस और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में निवेश कर करीब 17 फीसदी का शानदार मुनाफा कमा सकते हैं. कच्चे तेल की गिरावट ने बढ़ाया तेल कंपनियों का मुनाफा; न आम लोगों को मिली राहत, न पेट्रोल पंपों को KNR Constructions

इस हफ्ते केएनआर कंस्ट्रक्शंस में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखी है. इस हफ्ते निफ्टी 1.1 फीसदी मजबूत हुआ है लेकिन केएनआर कंस्ट्रक्शंस इसी अवधि में 5.2 फीसदी मजबूत हुआ है. इस दौरान इसने औसत से अधिक वॉल्यूम के दम पर हालिया ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक किया है.

इस स्टॉक को लेकर तकनीकी इंडिकेटर्स सकारात्मक संकेत दे रहे हैं क्योंकि यह 20 व 50 दिनों के एसएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है.

14 दिनों के आरएसआई जैसे डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी उछाल से इसके भाव में आगे तेजी बने रहने के संकेत दिख रहे हैं.

निवेशक इस शेयर में 297-303 रुपये की प्राइस रेंज में निवेश कर सकते हैं. बुधवार (30 दिसंबर) को एनएसई पर यह 300.80 रुपए के भाव पर बंद हुआ था. इसमें निवेशक 282 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 340 रुपये के टारगेट प्राइस पर निवेश कर सकते हैं. Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals

गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (GNFC) पिछले कुछ महीने से लगातार हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहा है.

हाल ही में इसमें करेक्शन दिखा था और फिर इसे 390 रुपये के लेवल पर सपोर्ट मिला. इसके बाद इस हफ्ते शानदार वॉल्यूम के दम पर इसमें बेहतरीन तेजी दिखी.

यह स्टॉक 20 व 50 दिनों के एसएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है जिससे तकनीकी इंडिकेटर्स पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं. इसके अलावा 14 दिनों के आरएसआई जैसे डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स में उछाल से भी इसके भाव में आगे तेजी बने रहने के संकेत मिल रहे हैं.

यह शेयर बुधवार को 450.60 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. निवेशक इसमें 445-455 रुपये की प्राइस रेंज में 415 रुपये के लेवल पर स्टॉप लॉस रखकर 525 रुपये के टारगेट प्राइस पर निवेश कर सकते हैं.

(आर्टिकल: सुभाष गंगाधरन, सीनियर टेक्निकल व डेरिवेटिव एनालिस्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज) (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

