Reliance Outlook: रिलायंस का शेयर इस साल 10% मजबूत, करें मुनाफा वसूली या ज्यादा रिटर्न के लिए बने रहें

Reliance Outlook: रिलायंस के शेयर इस साल करीब 10 फीसदी मजबूत हुए हैं. अभी इसमें और तेजी आ सकती है या मुनाफा बुक कर लेना चाहिए?

बाजार के जानकारों का मानना है कि रिलायंस के भाव 28 फीसदी मजबूत हो सकते हैं.(Image- Pixabay)

Reliance Outlook: एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के स्वामित्व वाली दिग्गज कंपनी रिलायंस (Reliance) के शेयर इस साल 2022 में करीब 10 फीसदी मजबूत हुए हैं. अभी इसमें और तेजी आ सकती है या मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, इसे लेकर बाजार के जानकारों का मानना है कि रिलायंस के भाव 28 फीसदी मजबूत हो सकते हैं. मार्केट कैप करे हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स पॉजिटिव हैं. Reliance Q4 Result: रिलायंस के मुनाफे में 23% की उछाल, जियो का भी नेट प्रॉफिट बढ़ा 24 फीसदी, शेयरधारकों को डिविडेंड की सिफारिश InCred Equities: Add

टारगेट प्राइस: 3369 रुपये

अपसाइड: 28%

वैश्विक स्तर पर रिफाइनिंग मार्जिन मजबूत बना रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट डिमांड कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गई है.

रिलायंस ने एनर्जी सेक्टर में भारी-भरकम निवेश किया है जिससे इसका कारोबारी विस्तार होगा. शॉर्ट टर्म में बात करें तो कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में सबसे अधिक फायदा स्टर्लिंग एंड विल्सन और आरईसी सोलर के साथ साझेदारी से होगा.

रिलायंस रिटेल देश की सबसे बड़ी, सबसे तेजी से आगे बढ़ रही और सबसे अधिक मुनाफे वाली खुदरा बिजनेस है. यह देश की इकलौती रिटेलर है जो ‘ग्लोबल पॉवर्स ऑफर रिटेलिंग’ में शामिल किया गया.

रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर में लीडरशिप पोजिशन में है और इसकी पोजिशन बने रहने के पूरे आसार हैं.

इन बातों को देखते हुए इनक्रेड इक्विटीज के एनालिस्ट्स ने इसकी रेटिंग को रिड्यूस से अपग्रेड कर ऐड कर दिया है. इसका टारगेट प्राइस 3369 रुपये सेट किया है. Prabhudas Lilladher: Buy

टारगेट प्राइस: 3000 रुपये

अपसाइड: 14%

हेल्दी रिफाइनिंग और दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के दम पर पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही जनवरी-मार्च 2022 में रिलायंस का मुनाफा बढ़ा. कंपनी की खुदरा इकाई रिलायंस रिटेल का प्रदर्शन भी बेहतर रहा.

गैस की बढ़ती कीमतों और जियो व रिटेल का दमदार प्रदर्शन जारी रहने के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल-जून में रिलायंस के नतीजे बेहतर रहने की संभावना अधिक है.

बेहतर तिमाही की संभावना को देखते हुए भी प्रभुदास लीलाधर के एनालिस्ट्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में अनुमान से अधिक कर्ज के चलते वित्त वर्ष 2022-23 की आय अनुमान में 9 फीसदी और वित्त वर्ष 2023-24 की आय अनुमान में 7 फीसदी की कटौती की है.

इन सब बातों को देखते हुए प्रभुदास लीलाधर के एनालिस्ट्स ने रिलायंस में निवेश के लिए टारगेट प्राइस को प्रति शेयर 3045 रुपये से घटाकर 3 हजार रुपये कर दिया है. फ्रांसीसी कंपनी के साथ Adani Group बना रही दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, ऐलान पर उछले शेयर Motilal Oswal: Buy

टारगेट प्राइस: 2935 रुपये

अपसाइड: 12%

पिछले कुछ वर्षों से रिलायंस रिटेल की ग्रोथ एग्रेसिव रही है. कोरोना के बावजूद वित्त वर्ष 2020-2022 में इसके स्टोर्स में 29 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसके डिजिटल वर्टिकल्स एजियो और जियोमार्ट का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है. मार्केट अब धीरे-धीरे कोरोना के झटकों से उबर रहा है और स्थिर हो रहा है तो इसका फायदा रिलायंस रिटेल को मिलेगा.

रिलायंस जियो का रेवेन्यू मार्च 2022 तिमाही में 11 फीसदी एआरपीयू (प्रति यूजर औसतन रेवेन्यू) के दम पर तिमाही आधार पर 8 फीसदी और ईबीआईटीडीए 11 फीसदी बढ़ा.वित्त वर्ष 2022-24 में रिलायंस जियो का रेवेन्यू 15 फीसदी और ईबीआईटीडीए 20 फीसदी की सीएजीआर से बढ़ सकता है.

रिलायंस का ओ2सी (ऑयल-टू-केमिकल) कारोबार का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2022 में सालाना आधार पर 61 फीसदी बढ़ा और ईबीआईटीडीए 56 फीसदी बढ़ गया. इकनॉमी में सुधार के चलते पॉलीमर की मांग में तेजी दिखेगी. वैश्विक स्तर पर तेल की मांग भी बढ़ रहा है. रिलायंस का ओ2सी कारोबार आगे मजबूत बना रहने वाला है.

इन सब बातों को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने रिलायंस की बाई रेटिंग को बरकरार रखा है और इसमें निवेश के लिए 2935 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. 8% फीसदी डिस्काउंट पर मिल रहे शेयर

रिलायंस के शेयर 28 अप्रैल को 2855 रुपये के भाव पर थे जो 52 हफ्ते का रिकॉर्ड भाव है. अभी की बात करें तो बीएसई पर इसके शेयर 2630.65 रुपये के भाव पर हैं जो 52 हफ्ते के रिकॉर्ड भाव से करीब 8 फीसदी डिस्काउंट पर है. मौजूदा भाव पर निवेश कर करीब 28 फीसदी तक मुनाफा कमाया जा सकता है. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

