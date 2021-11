Samvat 2078 Stock Tips: इस सम्वत् इन शेयरों पर लगाए दांव, बाजार के जानकारों ने जताया है इन पर भरोसा

Samvat 2078 Stock Tips: दीवाली को हिंदू कैलेंडर में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है. इस दिन को स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू करने करने के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है. निवेशकों का मानना है कि इस दिन अगर कोई निवेश शुरू किया जाए तो इस पर कई गुना रिटर्न मिलने की संभावना होती है. ऐसे में वे इस दिन के लिए खास शेयरों का चयन करते हैं जो उन्हें शानदार रिटर्न दे सके. ब्रोकरेज फर्म भी निवेशक को खास शेयरों में निवेश की सलाह देते हैं जो बेहतर रिटर्न दे सकें. आइए देखते हैं कि दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने किन शेयरों पर भरोसा जताया है.

कोरोना महामारी के झटकों से उबर रही इकोनॉमी में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और आगे भी इसकी ग्रोथ बेहतर होने के आसार दिख रहे हैं. एनालिस्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-2023 के बीच इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट (प्रोविजन से पहले) 14 फीसदी की सीएजीआर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ सकता है. यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2018-2021 के बीच 6 फीसदी था.

Diwali Stock Tips: अगली दिवाली तक ये 10 शेयर करेंगे धनवर्षा, निवेशकों को एक सम्वत् में मिल सकता है 60% से अधिक रिटर्न

दिग्गज वाहन कंपनी टाटा मोटर्स के तीनों कारोबार में रिकवरी हो रही है. कॉमर्शियल वेहिकल बिजनस में साइक्लिकल रिकवरी हो रही है जबकि जगुआर लैंड रोवर में साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल रिकवरी हो रही है. इसके अलावा देश के पैसेंजर बिजनस में भी नए प्रोडक्ट के चलते स्ट्रक्चरल रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं. इस वजह से टाटा मोटर्स में निवेश की बेहतर संभावना बन रही है और शानदार रिटर्न कमाया जा सकता है.

वीआईपी इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी लगेज मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी है. कोरोना के झटकों से अब इकोनॉमी उबर रही है और वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी के चलते अब घरेलू पर्यटन धीरे-धीरे फिर सामान्य हो रहा है. इसके चलते वीआईपी की ग्रोथ हो सकती है और निवेशक इसमें निवेश कर मुनाफा कमा सकते हैं.

Diwali Stock Tips : दीवाली पर इन दो शेयरों से कर सकते हैं निवेश की शुरुआत, मजबूत कारोबार देगा बढ़िया रिटर्न

लोढा देश की सबसे बड़ी रीयल एस्टेट डेवलपर्स है. कोरोना महामारी के चलते पिछले साल रीयल एस्टेट बुरी तरह प्रभावित हुआ था लेकिन अब स्थिति में सुधार दिख रहा है. घरों में खरीदारी का रूझान दिख रहा है और मांग बढ़ रही है.

दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस को कई बड़े सौदे मिले हैं और बढ़ते डिजिटाइजेशन में मजबूत क्षमता के चलते इंफोसिस में मजबूत ग्रोथ के आसार हैं. एनालिस्ट्स का मानना है कि इंफोसिस को क्लाउड व डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी क्षमता का फायदा मिलेगा. निवेशक इसमें निवेशक कर शानदार कमाई कर सकते हैं.

सभी प्रोडक्ट सेग्मेंट्स में एसबीआई लाइफ का प्रीमियम ग्रोथ मजबूत रहा है. वित्त वर्ष 2021-2021 में एपीई (एनुअल प्रीमियम इक्विवैलेंट) ग्रोथ 20 फीसदी की सीएजीआर से बढ़ सकती है क्योंकि नॉन-पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स और प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स में तेजी दिख रही है.

कोरोना से जुड़े लाॉकडाउन हटने के बाद ट्राइडेंट के शेयरों में तेजी दिख रही है. माल-भाड़े पर सब्सिडी मिलने और अमेरिकी व यूरोपीय मार्केट में मांग सुधरने के चलते होम टेक्सटाइल्स की मांग में तेजी बनी रहने वाली है. इसके अलावा ऑफिस और शैक्षणिक संस्थान अब खुल रहे हैं तो कागज की भी मांग में तेजी आएगी. इन सबके चलते इस कंपनी में निवेश की संभावना बेहतर है.

Petrol-Diesel Price Today 4th November : दिवाली धमाका! एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद देश के कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल सस्ता, जानें कहां कितना रेट

आज सम्वत् 2078 शुरू हो रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सम्वत् में कोरोना के झटकों से उबर रही इकोनॉमी के चलते कंपनियों की कमाई बढ़ेगी. इसके अलावा वैक्सीनेशन ग्रोथ में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते पर्यटन में भी तेजी के आसार दिख रहे हैं. कोरोना महामारी के बाद रीयल एस्टेट बूम कर सकता है तो बढ़ते डिजिटाइजेशन के चलते आईटी शेयर भी कमाई करा सकते हैं.

पिछले सम्वत् 2077 में बाजार ने ऐतिहासिक सफर तय किया. निफ्टी ने पहली बार 18 हजार और सेंसेक्स ने पहली बार 60 हजार का लेवल पार किया. पिछले सम्वत् 2077 में निफ्टी ने 43 फीसदी का रिटर्न दिया. लगभग सभी सेक्टर्स में ग्रोथ रही लेकिन सबसे अधिक तेजी मेटल (+128%), रियल्टी (+113%) और पीएसयू बैंक (+93%) सेक्टर्स में रही.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.