Stock Tips: इस स्टॉक में 16% रिटर्न का गोल्डेन चांस, कीमत बढ़ने से कंपनी करेगी कमाई, निवेशकों को होगा मुनाफा

United Breweries Outlook: किंगफिशर (Kingfisher) ब्रांड नाम से बियर बेचने वाली यूनाइटेड ब्रूअरीज के शेयरों में निवेश शानदार मुनाफा दिला सकता है.

यूनाइडेट ब्रूअरीज के शेयर 52 हफ्ते के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से करीब 18 फीसदी डिस्काउंट पर हैं. (Image- Pixabay)

यूनाइडेट ब्रूअरीज देश में बियर बनाने वाली देश की सबसी बड़ी कंपनी है. यह कंपनी किंगफिशर के अलावा अन्य ब्रांड नाम से एल्कोहॉल की बिक्री करती है. Prudent Corporate Advisory Services का आज खुल गया आईपीओ, ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर हैं शेयर, चेक करें इश्यू से जुड़ी पूरी डिटेल्स इसलिए एक्सपर्ट दे रहे निवेश की सलाह

मार्च 2022 तिमाही में कंपनी का ओवरहेड और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट शानदार रहा.

मार्च 2022 तिमाही में कंपनी का ओवरहेड और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट शानदार रहा.

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बेहतर कारोबार के चलते नॉर्थ मार्केट में इसका कारोबार मार्च 2022 तिमाही में सालाना आधार पर 26 फीसदी बढ़ गया.

कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन मार्च 2022 तिमाही में 15.3 फीसदी था जो कोटक सिक्योरिटीज के अनुमान 13.8 फीसदी से अधिक रहा.

कंपनी ने देश के कुछ राज्यों में कीमतें बढ़ाई है.

कंपनी का मार्केट शेयर मार्च 2022 तिमाही में 55 फीसदी रहा.

इंफ्लेशन का दवाब मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर 2022 में दिख सकता है लेकिन पूरे वित्त वर्ष में वॉल्यूम रिकवरी मजबूत रह सकती है. वहीं कच्चे माल के भाव में गिरावट आने पर मार्जिन में फुल रिकवरी हो सकती है.

कंपनी की आय चालू वित्त वर्ष में 100.5 फीसदी और अगले वित्त वर्ष 2023-24 में 29.5 फीसदी बढ़ने का अनुमान है.

इन सब बातों को देखते हुए कोटक सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक को ऐड रेटिंग के साथ एक साल की अवधि के लिए 1725 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. 18 फीसदी डिस्काउंट पर हैं शेयर

यूनाइटेड ब्रूअरीज के शेयर 52 हफ्ते के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से करीब 18 फीसदी डिस्काउंट पर हैं. घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई पर यह शेयर पिछले साल 9 नवंबर को 1,793.65 रुपये के भाव पर पहुंच गया था लेकिन इसके बाद यह फिसल गया. अभी इसके शेयर 1475.40 रुपये के भाव पर हैं. इस साल 2022 में अब तक यह शेयर 6 फीसदी गिरा है लेकिन पिछले एक साल में 22 फीसदी मजबूत हुआ है. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

