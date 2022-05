Stock Tips: छह महीने में 33% गिरे भाव, लेकिन अब 50% से ज्यादा मुनाफे का मौका, ब्रोकरेज ने दी निवेश की सलाह

Rossari Biotech Ltd: ब्रोकरेज फर्म यस सिक्योरिटीज़ (Yes Securities) ने स्पेश्यालिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी रोसारी बायोटेक के शेयर में खरीदारी की सलाह दी है.

यस सिक्योरिटीज़ के मुताबिक रोसारी बायोटेक के शेयर में खरीदारी का मौका बन रहा है. (Image- Pixabay)

Stock Investment Tips: भारतीय ब्रोकरेज और रिसर्च फर्म यस सिक्योरिटीज़ (Yes Securities) ने शेयर बाजार के मौजूदा माहौल में निवेशकों को ऐसी सलाह दी है, जिसमें मोटी कमाई की संभावना नजर आ रही है. ब्रोकरेज ने 50 फीसदी से ज्यादा रिटर्न के लिए स्पेश्यालिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी रोसारी बायोटेक (Rossari Biotech Ltd) के शेयर में खरीदारी की सलाह दी है. रोसारी बायोटेक (Rossari Biotech Ltd) के शेयर में पिछले 6 महीने के दौरान 434 रुपये यानी 32.78 फीसदी का करेक्शन आ चुका है. यस सिक्योरिटीज़ के मुताबिक अब इसमें खरीदारी का मौका बन रहा है. ब्रोकरेज ने इसमें खरीदारी की सलाह के साथ 1355 रुपये का टारगेट दिया है. कंपनी के शेयर फिलहाल 889 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं. इस लिहाज से इस शेयर में मौजूदा स्तर पर निवेश करने पर 51 फीसदी से ज्यादा रिटर्न की संभावना बनती नजर आ रही है. पॉजिटिव रिकमेंडेशन का आधार क्या है? ब्रोकरेज ने अपनी इस पॉजिटिव रिकमेंडेशन के लिए Rossari Biotech के प्रदर्शन में आए सुधार को वजह बताया है. वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही (Q4 FY22) के दौरान कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सालाना (YoY) आधार पर 49 फीसदी और तिमारी (QoQ) आधार पर 12 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कंपनी का Ebitda मार्जिन भी तीसरी तिमाही में 11 फीसदी था, जो चौथी तिमाही में बढ़कर 12 फीसदी हो गया है. क्षमता विस्तार, अधिग्रहण का लाभ मिलेगा ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी ने अपने दाहेज प्लांट में क्षमता विस्तार किया है. साथ ही इसने यूनीटॉप केमिकल्स (Unitop Chemicals), ट्राईस्टार इंटरमीडिएट्स (Tristar Intermediates) और रोमैक केमिकल्स (Romakk Chemicals) का अधिग्रहण भी किया है. इस अतिरिक्त कैपेसिटी का इस्तेमाल करके कंपनी ने हर सेगमेंट में नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं. इन्हीं सब वजहों से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के वॉल्यूम में सालाना आधार पर करीब 40 फीसदी का उछाल आया है. यस सिक्योरिटीज़ का मानना है कि कंपनी की ग्रोथ में तेजी का यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी बना रहेगा. साथ ही इसके मार्जिन भी पहले से बेहतर होंगे. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

