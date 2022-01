Bajaj Finance Outlook: शानदार नतीजों के दम पर 52-हफ्ते की रिकॉर्ड ऊंचाई पर भाव; मुनाफा बुक करें या बने रहें, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Bajaj Finance Outlook: चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2021 में अनुमानों से भी अधिक शानदार नतीजों के दम पर बजाज फाइनेंस के शेयर भाव आज 3.5 फीसदी से अधिक मजबूत हुए हैं.

शानदार नतीजे के दम पर आज बीएसई पर बजाज फाइनेंस के भाव 52 हफ्ते की ऊंचाई पर 8043 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए.

Bajaj Finance Outlook: चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2021 में अनुमानों से भी अधिक शानदार नतीजों के दम पर बजाज फाइनेंस के शेयर भाव आज 3.5 फीसदी से अधिक मजबूत हुए हैं. कंपनी ने मंगलवार को दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था. इसके मुताबिक कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 85.5 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2125 करोड़ रुपये हो गया. वहीं ब्याज से होने वाली आय भी 40 फीसदी बढ़़कर 4296 करोड़ रुपये हो गई. शानदार नतीजे के दम पर आज बीएसई पर इसके भाव 52 हफ्ते की ऊंचाई पर 8043 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्राहक बनाने और नए लोन के मामले में कंपनी का कारोबार कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गया है और आने वाली तिमाहियों में यह नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है. इसमें निवेश को लेकर ब्रोकरेज फर्मों की मिली-जुली राय है. NPS खाते में धीमे बढ रहा पैसा? घर बैठे आसानी से बदलें पोर्टफोलियो मैनेजर और निवेश पैटर्न ICICI Direct: BUY

Target price: Rs 9,500

कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस के भाव पिछले साल 64 फीसदी मजबूत हुए थे. ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक बजाज फाइनेंस के ग्रोथ की बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं और नए दौर की फिनटेक को अपनाने के लिए सही रास्ते पर है. ब्रोकरेज फर्म ने इसे खरीदारी की रेटिंग दी है और 9500 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. Motilal Oswal: BUY

Target price: Rs 9,080

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक बजाज फाइनेंस ने सभी प्रमुख कारोबारी पैरामीटर्स पर बेहतर प्रदर्शन किया है और अगर कोरोना की मौजूदा लहर का नकारात्मक असर नहीं पड़ता है तो कंपनी वित्त वर्ष 2022 में 26 फीसदी की एयूएम (एसेट अंडर मैनेजमेंट) ग्रोथ हासिल कर सकती है और इसके बाद 25 फीसदी की सीएजीआर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से कारोबार का विस्तार हो सकता है. वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही अक्टूबर-मार्च 2022 में एसेट क्वालिटी में मजबूती के अनुमान और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में प्रोग्रेस के दम पर मोतीलाल ओसवाल ने इसे 9080 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीदारी की रेटिंग दी ही. AGS Transact Tech IPO: नए साल के पहले आईपीओ पर एक्सपर्ट्स ने दिए ये सुझाव, प्वाइंटवाइज जानिए इश्यू से जुड़ी पूरी डिटेल्स Morgan Stanley: OVERWEIGHT

Target price: Rs 9,060

मॉर्गन स्टैनले ने हायर प्रोविजनिंग एस्टीमेट्स के चलते चालू वित्त वर्ष में बजाज फाइनेंस की कमाई के अनुमान में 4 फीसदी की कटौती की है. हालांकि ब्रोकरेज फर्म ने अगले दो वित्त वर्षों के कमाई के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है. विदेशी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गेन स्टैनले के मुताबिक इसका वैल्यूएशन सस्ता नहीं है लेकिन इसकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है. विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 9060 रुपये रखा है. Axis Securities: Hold

Target Price: Rs 8,190

एक्सिस सिक्योरिटीज के मुताबिक फेस्टिव डिमांड के चलते तिमाही आधार पर एयूएम में 9 फीसदी की बढ़ोतरी रही जिसके चलते दिसंबर 2021 तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा. कंपनी के शुद्ध मुनाफे (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) में भी तिमाही आधार पर 44 फीसदी की बढ़ोतरी उत्साहजनक रही. कीमतों में प्रतिस्पर्धा के बावजूद तिमाही आधार पर मॉर्गेज सेग्मेंट 8 फीसदी, गैर-ब्याज आय 22 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी और इनमें आगे भी बढ़ोतरी के आसार हैं. इसे देखते हुए एक्सिस सिक्योरिटीज ने निवेशकों को 8190 रुपये के भाव पर इसके शेयरों को होल्ड करने की सलाह दी है. Kotak Securities: SELL

Fair Value: Rs 6,350

कोटक सिक्योरिटीज के मुताबिक विभिन्न सेग्मेंट्स के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बढ़ती दरों और नए विकल्पों में निवेश के दबावों के बावजूद बजाज फाइनेंस की ग्रोथ मीडियम टर्म में मजबूत रह सकती है. हालांकि कोटक सिक्योरिटीज ने इसकी रेटिंग को बिक्री पर बरकरार रखा है. ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक बजाज के मैनेजमेंट की क्षमता बेहतर है लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सुस्ती का असर शेयर भाव पर दिख सकता है. Nirmal Bang: ACCUMULATE

Target price: Rs 7,982

कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन रीच, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और नए कारोबारी अधिग्रहण में हालिया एग्रेसन को देखते हुए निर्मल बैंग का मानना है कि कंपनी की एयूएम ग्रोथ आने वाले समय में भी मजबूत रहने वाली है. बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद बजाज फाइनेंस मार्जिन बनाए रखने में सफल रही है. ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक प्रोविजन में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ में तेजी के आसार हैं. इसे देखते हुए ब्रोकरेज ने बजाज फाइनेंस की रेटिंग को अपग्रेड किया है और 7982 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है.

