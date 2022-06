Hindalco में 55% रिटर्न पाने का गोल्डेन चांस, ब्रोकरेज ने लगाया दांव, क्या आपके पोर्टफोलियो में है?

Stock Tips: वैश्विक स्तर पर मांग में कमी की संभावना के चलते एलुमिनियम के भाव में तेज गिरावट रही लेकिन अब इसमें फिर से तेजी के आसार दिख रहे हैं.

हिंडालको में मौजूदा भाव पर निवेश कर 55 फीसदी का शानदार मुनाफा कमाया जा सकता है. (Image- Pixabay)

Hindalco Outlook: वैश्विक स्तर पर मांग में कमी की संभावना के चलते एलुमिनियम के भाव में तेज गिरावट रही लेकिन अब इसमें फिर से तेजी के आसार दिख रहे हैं. इसका असर आदित्य बिड़ला समूह की दिग्गज एलुमिनियम कंपनी हिंडालको (Hindalco) के शेयरों पर दिख सकता है. एक कारोबारी दिन पहले (20 जून 2022) इसके भाव 52 हफ्ते के रिकॉर्ड निचले स्तर पर थे लेकिन अब ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक इसमें निवेश कर 55 फीसदी का शानदार मुनाफा कमाया जा सकता है. अभी इसके शेयर आज 3 फीसदी से अधिक की तेजी के साथ 331.45 रुपये के भाव पर हैं और ब्रोकरेज फर्म ने इसमें निवेश के लिए 515 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है. इसलिए Hindalco को बाई रेटिंग

वैश्विक मांग में गिरावट के अनुमान के चलते एलुमिनियिम के हाजिर भाव 3800 हजार डॉलर (2.97 लाख रुपये) प्रति टन से गिरकर 2500 हजार डॉलर (1.95 लाख रुपये) प्रति टन तक आ गए. इसके अलावा चीन से एलुमिनियम के आउटपुट में बढ़ोतरी से भी एलएमई (लंदन मेटल एक्सचेंज) पर इसकी कीमतों पर दबाव बढ़ा. हालांकि दुनिया भर की कंपनियों का मानना है कि चीन से सप्लाई में सुधार के बावजूद एलुमिनियम की सप्लाई पर्याप्त नहीं होगी और एलएमई इंवेंटरी कई साल के निचले स्तर करीब 408 हजार टन पर रह सकती है. इसके चलते एलुमिनियम की कीमतों में तेजी के आसार दिख रहे हैं. इसके चलते मार्केट एक्सपर्ट्स हिंडालको में निवेश का सुनहरा मौका देख रहे हैं. जेएम फाइनेंशियल ने इसे बाई की रेटिंग दी है और 515 रुपये प्रति शेयर के टारगेट पर पैसे लगाने की सलाह दी है. Agnipath Scheme: अग्निपथ को आर्मी ने बताया पायलट स्कीम, कहा- 4 साल बाद संभव है बदलाव 48% डिस्काउंट पर हैं भाव

हिंडालको के शेयर 29 मार्च 2022 को 636 रुपये के 52 हफ्ते के रिकॉर्ड भाव पर थे. इसके बाद इसमें बिकवाली का दबाव रहा जिसके चलते इसके भाव भाव फिसलकर बीएसई पर आज 331.45 रुपये पर हैं यानी कि करीब 48 फीसदी डिस्काउंट पर. एक कारोबारी दिन पहले 20 जून को यह 309 रुपये के भाव पर था जो 52 हफ्ते का रिकॉर्ड निचला स्तर है. इस स्तर से अब मार्केट एक्सपर्ट इसमें रिकवरी के आसार जता रहे हैं और निवेशक पैसे लगाकर शानदार मुनाफा कमा सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

