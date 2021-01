जब रिकॉर्ड बना रहा था बाजार; राकेश झुनझुनवाला ने बेच दिए ये 6 शेयर, इन 5 पर लगाया दांव

Rakesh Jhunjhunwala Stock Strategy: बीते साल दिसंबर तिमाही शेयर बाजार के लिए बेहद शानदार रहा था. अक्‍टूबर से दिसंबर 2020 के दौरान सेंसेक्स ने 23 फीसदी से ज्यादा का जोरदार रिटर्न दिया. वहीं, निफ्टी ने इस दौरान 22 फीसदी का रिटर्न दिया. दिसंबर तिमाही के दौरान निवेशकों की दौलत में करीब 33 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. इस तेजी में दिग्‍गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने भी निवेश के लिए अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए. दिसंबर तिमाही में उन्‍होंने अपनी पसंद के कुछ शेयरों में बिकवाली की. वहीं इस दौरान उन्‍होंने अपने पोर्टफोलियो में 5 नए शेयर भी जोड़े हैं. जिन शेयरों में बिकवाली की, उनमें टाइटन कंपनी, फेडरल बैंक, एस्‍कार्ट, रैलीज इंडिया, फर्स्‍टसोर्स सॉल्‍यूशंस और फोर्टिस हेल्‍थकेयर शामिल हैं. वहीं जिन शेयरों को जोड़ा उनमें बिलकेयर, अनंतराज ग्‍लोबल, इंडियाबुल्‍स, टाटा कम्‍युनिकेशंस और Wockhardt लिमिटेड शामिल हैं. जानते हैं डिटेल…….

बिलकेयर के 20 लाख शेयर खरीदे: राकेश झुनझुनवाला ने दिसंबर तिमाही में बिलकेयर में 8.48 फीसदी हिस्‍सेदारी खरीदी है. उन्‍होंने कंपनी के 1997925 शेयर खरीदे हैं, जिनकी वैल्‍यू 9.5 करोड़ रुपये के करीब है.

अनंतराज ग्‍लोबल के 1 करोड़ शेयर खरीदे: झुनझुनवाला ने अनंतराज का शेयर भी पोर्टफोलियो में शामिल किया है. कंपनी में नया निवेश करते हुए 1 करोड़ शेयर खरीदे हैं, जिससे कंपनी में उनकी हिस्‍सेदारी 3.39 फीसदी हो गई है. शेयरों की कुल वैल्‍यू 25.7 करोड़ रुपये हैं.

Wockhardt लिमिटेड: झुनझुनवाला ने Wockhardt लिमिटेड के 25 लाख शेयर खरीदे हें, जिससे उनकी कंपनी में हिस्‍सेदारी 2.26 फीसदी हो गई है. शेयरों की कुल मौजूदा वैल्‍यू 130 करोड़ के आस पास है.

टाटा कम्युनिकेशंस: उन्होंने कंपनी के 3,200,687 शेयर खरीदे हैं, जिनकी वैल्यू 333 करोड़ है. उनकी कंपनी में हिस्सेदारी 1.12 फीसदी है.

इंडियाबुल्‍स रियल एस्‍टेट: झुनझुनवाला ने इंडियाबुल्‍स रियल एस्‍टेट के 50 लाख शेयर खरीदे हैं, जिससे उनकी कंपनी में हिस्‍सेदारी 1.10 फीसदी हो गई है. शेयरों की कुल मौजूदा वैल्‍यू 41 करोड़ के आस पास है.

टाइटन कंपनी में झुनझुनवाला ने दिसंबर तिमाही में भी 0.20 फीसदी हिस्‍सेदारी घटाई है, इअ उनके पास कंपनी में 5.32 फीसदी हिस्‍सेदारी रह गई है. उनके पास कंपनी के अभी 4.71 करोड़ शेयर हैं, जिनकी वैल्‍यू 7157 करोड़ रुपये है.

फर्स्‍टसोर्स सॉल्‍यूशंस में राकेश झुनझुनवाला ने 1.58 फीसदी हिस्सेदारी घटाकर 1.29 फीसदी कर ली है. उनके पास कंपनी के 90 लाख शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 88 करोड़ रुपये है.

रैलीज इंडिया में भी उन्होंने हिस्सेदारी 0.38 फीसदी घटाकर 9.93 फीसदी कर ली है. उनके पास रैलीज के 19,305,820 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू 550 करोड़ है. इसके अलावा एस्‍कार्ट, फेडरल बैंक और अपटेक में भी उन्‍होंने 0.89 फीसदी, 0.31 फीसदी और 0.17 फीसदी हिस्‍सेदारी कम की है.

