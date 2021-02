बाजार की तेजी में खोज रहे हैं सस्ते और क्वालिटी शेयर, यहां मिल सकता है 48% तक रिटर्न

Invest in Quality Stocks: स्टॉक मार्केट में तेजी रोज ब रोज लगातार बढ़ रही है, साथ ही शेयरों का वैल्युएशन भी. 8 फरवरी यानी सोमवार के कारोबार में सेंसेक्स ने 51500 का लेवल भी पार कर लिया. 21 जनवरी को ही सेंसेक्स ने 50 हजार का स्तर ब्रेक किया था. निफ्टी भी 15100 के पार बना हुआ है. मार्च के लो से बाजार में करीब 100 फीसदी की तेजी आ चुकी है. इस तेजी को कॉरपोरेट अर्निंग, कोविड 19 वैक्सीनेशन, इकोनॉमी में रिकवरी और बजट एलानों का सपोर्ट मिल रहा है. हालांकि यह तेजी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के रेश्यो में बैलेंस नहीं है. बाजार के हाई वैल्युएशन को लेकर एक्सपर्ट चिंता भी जता चुके हैं. ऐसे में निवेशकों को स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह दी जा रही है.

बाजार की इस तेजी में अब निवेशकों को क्वालिटी शेयरों की तलाश है. हमने यहां कुछ ऐसे ही सस्ते और क्वालिटी शेयरों को चुना है, जिन्हें लेकर ब्रोकरेज हाउस का नजरिया पॉजिटिव है. इन शेयरों की वैल्यू 100 रुपये से भी कम है. जिन कंपनियों के ये शेयर हैं, ब्रोकरेज हाउस उनका आउटलुक स्टेबल या मजबूत बता रहे हैं. इन कंपनियों का बिजनेस सही ट्रैक पर है, इनमें या तो मुनाफा आ रहा है या आगे बढ़ने की उम्मीद है. इनमें इंजीनियर्स इंडिया, SAIL और श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी जैसे शेयर शामिल हैं.

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ग्लोबल स्तर पर अपने क्लाइंट्स को इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और EPC सर्विसेज प्रोवाइड कराती है. ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने शेयर में 115 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 78 रुपये है, इस लिहाज से इसमें करीब 48 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 6 फीसदी कम रहा है, हालांकि ऐसा कोविड 19 की चुनौतियों की वजह से हुआ. मुनाफा अनुमान से कमजोर रहा था. कोविड 19 की वजह से आर्डर में कमी आई थी. लेकिन अब जैसे जैसे कोविड 19 का प्रभाव कम हो रहा है, आडर्र इनफ्लो हेल्दी रहने का अनुमान है. मैनेजमेंट की कमेंट्री बेहद पॉजिटिव है. कंपनी के सभी की प्रोजेक्ट को लेकर पॉजिटिव अनुमान है.

स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड सरकारी स्टील मेकिंग कंपनी है. हाल ही में बजट भाषण में वित्त मंत्री ने स्टील सहित कई तरह के मेटल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का एलान किया था. यह SAIL के लिए बेहद पॉजिटिव कदम है. आने वाले दिनों में देश में इंफ्रा एक्टिविटी तेज होगी, जिससे स्टीज जैसे मेटल की डिमांड में इजाफा होगा. दिसंबर तिमाही में SAIL का EBITDA सालाना आधार पर 147 फीसदी बढ़कर 5080 करोड़ रुपये रहा है. यह अबतक का सबसे ज्यादा है. नेट डेट में भी कमी आई है और यह तिमाही आधार पर 12 फीसदी घटकर 44300 करोड़ रुपये रह गया है. शेयर में मोतीलाल ओसवाल ने 81 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 68 रुपये के लिहाज से इसमें 20 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी के तीसरी तिमाही का प्रदर्शन सालाना और तिमाही दोनों आधार पर बेहतर रहा है. नेट रेवेन्यू में सालाना आधार पर 17.2 फीसदी और तिमाही आधार पर 47.9 फीसदी ग्रोथ रही है. EBIDTA सालाना और तिमाही आधार पर 32.4 फीसदी और 157 फीसदी बढ़ा है. टॉप लाइन में ग्रोथ और बेहतर आपरेशनल एफिसिएंसी की वजह से EBIDTA मजबूत रहा है. EBIDTA मार्जिन भी सालाना और तिमाही आधार पर 215 bps और 799 bps बढ़ गया है. PAT में सालाना और तिमाही आधार पर 47 फीसदी और 444 फीसदी ग्रोथ रही है. ब्रोकरेज हाउस अरिहंत कैपिटल ने शेयर में 76 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 58 रुपये के लिहाज से इसमें 31 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

(नोट: हमने यहां सलाह कंपनियों के तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

