BJP की जीत से बाजार खुश, लेकिन अभी भी हैं ये रिस्क फैक्टर, किस सेक्टर और शेयर में लगाएं पैसे

Reason Behind Stock Market Shine: शेयर बाजार में 2 दिनों से शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है. भारी गिरावट के बाद बुधवार को जहां बाजार मजबूत होकर हुए. वहीं आज यानी 10 मार्च को सुबह से ही सेंसेक्स और निफ्टी में जोश नजर आ रहा है. आज इंट्राडे में सेंसेक्स करीब 1600 अंक मजबूत हुआ और 56242 के लेवल तक पहुंच गया. वहीं निफ्टी ने भी 16750 का लेवल पार किसा. एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार की तेजी में 23 बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं. एक तो आज उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी की वापसी और 3 अन्य राज्यों में पार्टी को मिली जीत है. वहीं रूस और यूक्रेन संकट अब कुछ कम होता दिख रहा है और क्रूड में भी नरमी आई. फिलहाल आगे जियोपॉलिटिकल रिस्क पर बाजार की नजर रहेगी और वह इसकी दिशा तय करने में सबसे बड़ा फैक्टर होगा. रिकवरी के पीछे ये हैं फैक्टर Swastika Investmart Ltd. के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि बड़ी गिरावट के बाद 2 दिनों से बाजार में रिकवरी है. आज यूपी में बीजेपी की जीत से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जैसा निगेटिव ट्रिगर कमजोर पड़ा है. उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी पहले से सत्ता में मौजूद बीजेपी की वापसी होती दिख रही है. दूसरा बड़ा कारण यह है कि रूस और यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं. इससे आगे जियोपॉलिटिकल रिस्क कमजोर पड़ सकता है. क्रूड भी नरम होकर 112 से 115 डॉलर की रेंज में है जो इसी हफ्ते 138 डॉलर प्रति बैरल तक चला गया था. इन वजहों से बाजार को सपोर्ट मिला है. आगे किन बातों पर नजर उनका कहना है कि बीजेपवी की जात वाला फैक्टर बेहद शॉर्ट टर्म के लिए है. आगे बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि बात चीत की टेबल पर रूस और यूक्रेन किस तरह से आगे बढ़ते हैं. क्योंकि अभी भी इस संकट को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. वहीं US इनफ्लेशन नंबर आज आने हैं, जो अभी पहले से ही हाई है. महंगाई 5 दशक में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है और बाजार के लिए यह बड़ा रिस्क फैक्टर है. आगे सेंट्रल बैंकों के रुख पर भी बाजार की नजरें होंगी. निफ्टी के लिए 17800 से 18000 का लेवल अहम संतोष मीना का कहना है कि टेक्निकली निफ्टी के लिए अब 16800-17000 का लेवल सप्लाई एरिया है. इससे नीचे 16500-16400 के लेवल पर इमेडिएट सपोर्ट जोन है. इससे नीचे 16000/15500 क्रिटिकल सपोर्ट लेवल दिख रहा है. लेकिन निफ्टी अगर अपसाइड में 17000 का लेवल मैनेज करने में कामयाब रहता है तो यह 17300/17500 की ओर मूव कर सकता है जो अगला रेजिस्टेंस लेवल है. निवेशक क्या करें शॉर्ट टर्म निवेशकों को 16800-17000 के लेवल के आस पास बाजार के विहेबियर पर नजर रखनी चाहिए और उसके अनुसार स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए. वहीं लंबी अवधि के निवेशक हैं तो मौजूदा गिरावट पर क्वालिटी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें. सेंक्टर की बात करें तो कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सेक्टर बेहतर दिख रहे हैं. हालांकि कमोडिटी की बढ़ रही कीमतें नियर टर्म में चुनौती रहेगी. IT सेक्टर भी हालिया करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव हुआ है. वहीं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से HDFC Bank, Kotak Bank और ICICI Bank बेहतर नजर आ रहे हैं. (Disclaimer: सेक्टर या स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

