बाजार में उतार-चढ़ाव से बिगड़ेगी IPO मार्केट की गणित, ग्रे मार्केट में गिर रहा है शेयरों का प्रीमियम

IPO Listing: 24 मार्च को स्पेशियलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी अनुपम रसायन की शेयर बाजार में लिस्टिंग ने निवेशकों को निराश किया है. कंपनी के शेयर की बीएसई पर यह 3.5 फीसदी कमजोरी के साथ 534.70 रुपये और एनएसई पर 6 फीसदी कमजोर होकर 520 रुपये पर एंट्री हुई. कारोबार के दौरान शेयर 501 रुपये तक कमजोर हुआ. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 553-555 रुपये प्रति शेयर तय किया था. असल में शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के चलते आगे बाजार में डेब्यू करने वाली कंपनियों का भी लिस्टिंग गेन बिगड़ सकता है. ग्रे मार्केट से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हें. सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक, लक्ष्मी आर्गनिक्स, अनुपम रसायन, क्राफ्ट्समैन आटोमेशन, कल्याण ज्वैलर्स और नजारा टेक्नोलॉजी के शेयरों का प्रीमियम कमजोर पड़ रहा है.

बाजार में जारी उतार चढ़ाव की वजह से उन निवेशकों को लिस्टिंग डे पर झटका लग सकता है, जिन्हें शेयर अलॉट हुए हैं. अनुपम रसायन का ग्रे मार्केट में प्रीमियम ठीक ठाक रहने के बाद भी लिस्टिंग कमजोर हुई. इसी तरह से ग्रे मार्केट में Easy Trip Planners के अनलिस्टेड शेयर 80 फीसदी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग मामूली प्रीमियम पर हुई थी. वहीं जब आगे लिस्ट होने वाले इश्यू के शेयर ग्रे मार्केट में कमजोर पड़ रहे हैं, पैसा लगाने वालों की चिंता बढ़ सकती है.

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक

लिस्टिंग डेट: 30 मार्च

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर अब अपने इश्यू प्राइस की तुलना में ग्रे मार्केट में फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 303 से 305 रुपये प्रति शेयर है. ग्रे मार्केट में इनका प्रीमियम घटकर शून्य के करीब आ गया है. एक दिन पहले शेयर इश्यू प्राइस से 30 से 35 रुपये बढ़कर ट्रेड कर रहे थे.

कल्याण ज्वैलर्स

लिस्टिंग डेट: 26 मार्च

कल्याण ज्वैलर्स का शेयर भी ग्रे मार्केट में अपने इश्यू प्राइस की तुलना में फ्लैट ट्रेड कर रहा है. एक दिन पहले यह 1-2 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था. कल्याण ज्वैलर्स ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 86-87 रुपये प्रति शेयर तय किया है. कल्याण ज्वैलर्स में Warburg Pincus का पैसा लगा हुआ है. कंपनी इश्यू से जुटाए फंड का इस्तेमाल अगले दो साल तक कामकाज में करेगी. 30 जून 2020 तक कल्याण ज्वेलर्स के पास देश के 21 राज्यों में 107 शोरूम थे. कंपनी के शोरूम का मजबूत नेटवर्क भारत के अलावा विदेशों में भी है.

क्राफ्ट्समैन आटोमेशन

लिस्टिंग डेट: 25 मार्च

क्राफ्ट्समैन आटोमेशन का शेयर ग्रे मार्केट में 30-35 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. क्राफ्ट्समैन आटोमेशन ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1488-1490 रुपये प्रति शेयर तय किया है. एक दिन पहले इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 35-40 रुपये था. कंपनी इस आईपीओ के फ्रेश इश्यू से मिले पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेगी. कंपनी लीडिंग इंजीनियरिंग आर्गनाइजेशन है, जो कई तरह के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में लगी है. 7 शहरों में कंपनी की 12 उत्पादन इकाइयां हैं.

लक्ष्मी आर्गनिक्स

लिस्टिंग डेट: 25 मार्च

लक्ष्मी आर्गनिक्स का शेयर ग्रे मार्केट में 65-70 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. लक्ष्मी आर्गनिक्स ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 129-130 रुपये प्रति शेयर तय किया है. यानी शेयर 54 फीसदी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स देश की सबसे बड़ी इथाइल एसिटेट उत्पादक है, जिसके पास बाजार की 30 फीसदी हिस्सेदारी है. कंपनी द्वारा इस इश्यू से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और फ्लोस्पेशलिटी केमिकल प्लांट तैयार करने के लिए किया जाएगा. कंपनी की पहुंच दुनिया के 30 देशों में है.

नजारा टेक्नोलॉजी

लिस्टिंग डेट: 30 मार्च

राकेश झुनझुनवाला की निवेश वाली कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के ग्रे मार्केट प्रीमियम में करीब 10 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. पिछले हफ्ते कंपनी का शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम 840 से 850 रुपये प्रति शेयर था जो अब गिरकर 720 से 730 रुपये पर आ गया है. हालांकि अभी ग्रे मार्केट में शेयर करीब 66 फीसदी प्रीमियम पर है.

