Stock Market News: सेंसेक्स 487 अंक टूटकर 51 हजार से नीचे बंद, निफ्टी 143 अंक फिसला; RIL, बैंक शेयर लुढ़के

Stock Market News: यूरोपीय बाजारों में गिरावट का असर सेंसेक्स और निफ्टी पर भी दिखा. देश के दोनों प्रमुख इंडेक्सों सेंसेक्स और निफ्टी 50 में शुरुआती कारोबार की बढ़त के बाद गिरावट रही. रिलांयस और बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट के चलते सेंसेक्स और निफ्टी अपनी बढ़त को कायम नहीं रख सके. सेंसेक्स 12 मार्च को 51,660.98 पर खुला था लेकिन कारोबार की समाप्ति पर यह 50792.08 प्वाइंट पर बंद हुआ. पिछले कारोबारी दिन सेंसेक्स 51,279.51 पर बंद हुआ था. यानी, यह 487.43 प्वाइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ. दिन भर के कारोबार में सेंसेक्स 51,821.84 प्वाइंट्स तक पहुंचा था. बीएसई सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स में सिर्फ चार पॉवर ग्रिड, टाइटन, ओएनजीसी और इंफी में बढ़त रही और शेष 24 स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए.

निफ्टी की बात करें तो यह 15321.15 पर खुला था और 15336.3 तक पहुंचा लेकिन कारोबार समाप्ति तक यह लुढ़कर 15030.95 पर बंद हुआ. निफ्टी आज 143.85 की गिरावट के साथ बंद हुआ. बैंक निफ्टी 1.35 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक 1.5 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ.

शुक्रवार के कारोबारी दिन में सेंसेक्स पर सबसे अधिक बढ़त पॉवरग्रिड के शेयरों में दिखी. पॉवरग्रिड के शेयर 2.28 फीसदी की तेजी के साथ 220 रुपये पर पहुंच गए. पॉवरग्रिड के बाद टाइटन के शेयर 0.75 फीसदी की तेजी के साथ 1482.5 रुपये और ओएनजीसी के शेयर 0.52 फीसदी की तेजी के साथ 115.05 रुपये पर पहुंच गए. सेंसेक्स पर सबसे अधिक गिरावट बजाज ऑटो में रही. बजाज ऑटो के शेयर 3.10 फीसदी की गिरावट के साथ 3747.5 रुपये तक लुढ़क गए. बजाज ऑटो के बाद सेंसेक्स पर सबसे अधिक गिरावट मारुति और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में रही. मारुति के शेयर 2.40 फीसदी की गिरावट के साथ 7099.85 रुपये और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 2.06 फीसदी की गिरावट के साथ 612.85 रुपये तक लुढ़क गए.

निफ्टी 50 पर सबसे अधिक बढ़त बीपीसीएल में रही. बीपीसीएल के स्टॉक में 3.05 फीसदी की तेजी रही. इस तेजी के साथ बीपीसीएल के शेयर भाव 459.10 रुपये पर पहुंच गए. बीपीसीएल के बाद आईओसी के शेयर 2.58 फीसदी की तेजी के साथ 101.40 रुपये और पॉवरग्रिड के शेयर 2.252 फीसदी की तेजी के साथ 220 रुपये पर पहुंच गए. निफ्टी 50 पर सबसे अधिक गिरावट बजाज ऑटो में रही.

बजाज ऑटो के शेयर 3.01 फीसदी की गिरावट के साथ 3751 रुपये तक लुढ़क गए. बजाज ऑटो के बाद सबसे अधिक गिरावट अडाणी पोर्ट्स और एचडीएफसी लाइफ में रही. अडाणी पोर्ट्स के शेयर 2.97 फीसदी की गिरावट के साथ 723.25 रुपये और एचडीएफसी लाइफ के शेयर 2.67 फीसदी की गिरावट के साथ 711.8 रुपये तक लुढ़क गए.

चार साल बाद आईडीबीआई बैंक को आरबीआई द्वारा प्रांप्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) से बाहर करने का असर उसके स्टॉक पर दिखा है. आईडीबीआई बैंक के शेयर एनएसई पर 9.8 फीसदी की तेजी के साथ 42 रुपये पर बंद हुए हैं. केंद्रीय बैंक RBI ने करीब चार साल पहले 2017 में आईडीबीआई को पीसीए श्रेणी में रख दिया था क्योंकि बैंक का एनपीए 13.5 फीसदी से अधिक हो गया था और लोन रिकवरी को लेकर मैनेजमेंट का प्रदर्शन सही नहीं था.

अनुपम रसायन का 760 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है. अनुपम रसायन ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 553-555 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इसमें 16 मार्च तक निवेश किया जा सकता है. अनुपम रसायन ने आईपीओ के लिए लॉट साइज 27 शेयरों का रखा है. यानी कम से कम 27 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी.

अपर प्राइस बैंड 555 रुपये के लिहाज से कम से कम 14,985 रुपये की रकम लगानी जरूरी होगी. वहीं अधिकतम 13 लॉट के लिए यानी 1,94,805 रुपये लगा सकते हैं. आईपीओ से पहले अनुपम रसायन ने 15 एंकर निवेशकों से 224 करोड़ रुपये जुटाए हैं. शेयर बाजारों को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 18 एंकर निवेशकों के लिए 555 रुपये प्रति शेयर के भाव से 40.48 लाख शेयर्स आवंटित किए हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.