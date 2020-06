3 साल में साफ हो गई निवेशकों की पूरी दौलत, इन शेयरों में 99% तक तक आई गिरावट

Stock Market Top Losers: शेयर बाजार में कुछ ऐसे शेयर हैं, जिन्होंने पिछले कुछ साल के दौरान निवेशकों को मालामाल कर दिया. तो कुछ शेयर ऐसे भी हैं, जिन्होंने निवेशकों की पूरी दौलत साफ कर दी है. पिछले 3 साल में इन शेयरों में 85 फीसदी से 96 फीसदी तक गिरावट देखने को मिली है. इनमें कुछ ऐसे भी शेयर हैं, जिन्होंने गिरावट शुरू होने के पहले निवेशकों को कई गुना तक रिटर्न भी दिया था. लेकिन बाद में इन्हें लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट बिगड़ गया. ब्रॉडर मार्केट से हमने यहां कुछ ऐसे ही शेयर चुने हैं. इनमें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, सद्भाव इंजीनियरिंग, इंडियाबुल्स हाउसिंग, रिलायंस इंफ्रा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, पीसी ज्वैलर्स और गायत्री प्रोजेक्ट्स जैसे शेयर शामिल हैं.

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में पिछले 3 साल में 87 फीसदी से ज्यादा गिरावट रही है. इस दौरान शेयर का भाव 1603 रुपये से घटकर 202.05 रुपये पर आ गया है. यानी शेयर में 1401 रुपये की गिरावट आई है. शेयर के लिए 1 साल का हाई 994.60 रुपये और 1 साल का लो 145.65 रुपये है.

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में शामिल है. कंपनी आकर्षक ब्याज दरों पर होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और फिक्स्ड डिपॉजिट आफर करती है. कंपनी पीएनबी प्रमोटेड है. यह इनडिविजुअल के अलावा कॉरपोरेट को भी लोन देती है. पीएनबी हाउसिंग का देशभर में मजबूत नेटवर्क है, कस्टमर बेस भी बेहतर है. बैंक लोन लांग टर्म रेटिंग की बात करें तो CRISIL AA/निगेटिव और CARE AA+/Negative है.

रिलायंस इंफ्रा में पिछले 3 साल की बात करें तो 96 फीसदी गिरावट आई है. इस दौरान कंपनी का शेयर 474 रुपये से घटकर 22.90 रुपये पर आ गया. यानी करीब 451 रुपये की गिरावट आई. शेयर के लिए 1 साल का हाई 279 रुपये और 1 साल का लो 9 रुपये है.

रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड इंडियन प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज है. रिलायंस इंफ्रा पावर जेनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रोड, मेट्रो और डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रही है. यह ADAG यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में शामिल कंपनी है. रिलायंस इंफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में मेजर सर्विस प्रोवाइडर है. पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग में यह लीडिंग यूटिलिटी कंपनियों में शामिल है.

पीसी ज्वैलर्स में पिछले 3 साल के दौरान 94 फीसदी गिरावट आई है. इस दौरान कंपनी का शेयर 265 रुपये से घटकर 17 रुपये पर आ गया. यानी करीब 248 रुपये की गिरावट आई. शेयर के लिए 1 साल का हाई 163.50 रुपये और 1 साल का लो 7.75 रुपये है.

पीसी ज्वैलर्स दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो ज्वैलरी बिजनेस में है. कंपनी का कारोबार 1 शोरूम के साथ हुआ था, मौजूदा समय में इसके देशभर में 84 शोरूम चल रहे हैं. 19 राज्यों के 70 शहरों में कंपनी का कारोबार है. गोल्ड के अलावा डायमेंड ज्वैलरी में भी कंपनी की स्पेशिएलिटी है. ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न ज्वैलरी में इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ कंपनी ने मार्केट में पहचान बनाई.

सद्भाव इंजीनियरिंग में पिछले 3 साल के दौरान 85 फीसदी गिरावट आई है. इस दौरान कंपनी का शेयर 309 रुपये से घटकर 46 रुपये पर आ गया. यानी करीब 264 रुपये की गिरावट आई. शेयर के लिए 1 साल का हाई 274.45 रुपये और 1 साल का लो 23.25 रुपये है.

सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड गुजरात बेस्ड सिविल इंजीनियरिंग कंसट्रक्शन कंपनी है. कंपनी रोड और हाईवे के कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, माइनिंग और इरीगेशन सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगी है. कंपनी का क्लाइंट बेस मजबूत है और इसमें NHAI, सरदार सरोवर नर्मदा निगम, कोल इंडिया, GIPCL, GHCL, L&T, HCC और पुंज लॉयड आदि शामिल हैं.

अन्य टॉप लूजर्स: टॉप लूजर्स में रिलायंस कैपिटल में 3 साल में 99 फीसदी गिरावट, दीवान हाउसिंग में 96 फीसदी, लक्ष्मी विलास बैंक में 92 फीसदी, जैन इरीगेशन में 91 फीसदी, जीआईसी हाउसिंग में 87 फीसदी और रेप्को होम्स में 86 फीसदी गिरावट रही है.

शेयर तेजी

अल्काइल लैब 406%

मर्क लिमिटेड 288%

एबॉ इंडिया 285%

डिवाइस लैब 272%

एस्ट्राजेन फार्मा 271%

HEG 270%

जुबिलेंट फूड 250%

दीपक नाइट्राइट 220%

इप्का लैब 207%

एवेन्यू सुपरमार्ट 203%

