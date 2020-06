1 लाख का निवेश हो गया 22 हजार, ​ये हैं कोरोना संकट के बीच इस साल के टॉप लूजर

कोरोना संकट के बीच इस साल शेयर बाजार में जमकर उथल पुथल रहा है. इसी साल बाजार ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया तो वहीं इसी साल जमकर करेक्शन देखने को भी मिला है. इस उथल पुथल के बीच कुछ शेयर ऐसे रहे हैं, जिन्होंने निवेशकों का जमकर नुकसान किया है. BSE 500 की बात करें तो 500 में से 373 शेयर इस साल लाल निशान में हैं. इन शेयरों में इस साल अबतक 78 फीसदी गिरावट आई है. यानी 1 लाख रुपये का निवेश घटकर 22 हजार रुपये हो गया है. हमने यहां ऐसे ही 5 शेयरों का चुनाव किया है.

इस साल कोरोना संकट के बीच शेयर बाजार में जमकर उ​थल पुथल रहा है. 20 जनवरी को सेंसेक्स ने आल टाइम हाई 42273.87 बनाया. लेकिन 24 मार्च को टूटकर 1 साल के लो 25638.9 पर आ गया. निफ्टी में इस दौरान 12430.5 का रिकॉर्ड हाई तो 1 साल का लो 7511.1 बना. फिलहाल अब बाजार में रिकवरी आई है. सेंसेक्स 34,911 के सतर तक आ गया है तो निफ्टी 10323 पर बंद हुआ. इस साल ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो BSE 500 में 14 फीसदी गिरावट रही. सेंसेक्स में 15 फीसदी और निफ्टी में भी 15 फीसदी तेजी रही है. निफ्टी बैंक इस दौरान 32 फीसदी टूट गया, जबकि बीएसई मिडकैप में 13 फीसदी गिरावट रही है. यहां हुआ सबसे ज्यादा नुकसान…..

इस साल गिरावट: 78%

रुपये में: 61.95 रुपये

करंट प्राइस: 17.80 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 188.50 रुपये

52 हफ्ते का लो: 7.75 रुपये

गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वेल डाइवर्सिफाइड ग्रुप गायत्री ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है. कंपनी इंफ्रा, पावर, हॉस्पिटैलिटी, रीयल एस्टेट आदि क्षेत्र में काम कर रही है. कंपनी का एुनअल टर्नओवर करीब 3500 करोड़ के आस पास है. कंपनी इंफ्रा क्षेत्र में भारत की लीडिंग कंपनियों में है.

इस साल गिरावट: 68%

रुपये में: 1020.75 रुपये

करंट प्राइस: 489.85 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 1596.35 रुपये

52 हफ्ते का लो: 235.60 रुपये

इंडसइंड बैंक के मुनाफे पर भी लॉकडाउन का असर रहा है और नेट प्राफिट में 12 फीसदी कमी आई है. हालांकि बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 44.62 फीसदी बढ़कर 3211.19 करोड़ रुपये रहा है. बैंक ने मार्च तिमाही में अपने कुछ एनपीए की पहचान की है, जिसकी रिकवरी के लिए आगे बैंक जरूरी कदम उठाएगा. बैंक मैनेजमेंट को उम्मीद है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद रूरल इकोनॉमी को फायदा होगा, जिसका फायदा बैंक को मिलेगा.

इस साल गिरावट: 66%

रुपये में: 224.75 रुपये

करंट प्राइस: 117.25 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 489.25 रुपये

52 हफ्ते का लो: 61 रुपये

फ्यूचर रिटेल भारत की लीडिंग रिटेलर कंपनी है. कंपनी वैल्यू और लाइफ स्टाइल सेग्मेंट में मल्टीपल रिटेल फॉर्मेट में काम कर रही है. कंपनी को भारतीय कंज्यूमर मार्केट की अच्छी पहचान है और देश के 400 शहरों में कंपनी कारोबार कर रही है. कंपनी के 1600 से ज्यादा शोरूम हैं.

इस साल गिरावट: 60%

रुपये में: 188.45 रुपये

करंट प्राइस: 128.45 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 394 रुपये

52 हफ्ते का लो: 91 रुपये

रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ रजिस्टर्ड है. RHFL का बेस दक्षिण भारत में मजबूत है और कंपनी कस्टमर के साथ बेहतर रिलेशनशिप को लेकर आगे चल रही है. बैलेंस पोर्टफोलियो मिक्स पर कंपनी का फोकस है. कंवनी अलग अलग कसटमर के लिहाज से अपने प्रोडक्ट पर काम करती है. मध्य से लेकर दक्षिण भारत तक कंपनी के 131 ब्रांच और 29 सेअेलाइट सेंटर हैं.

इस साल गिरावट: 59%

रुपये में: 246.75 रुपये

करंट प्राइस: 169.45 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 533.35 रुपये

52 हफ्ते का लो: 145 रुपये

सनटेक रियल्टी लिमिटेड (SRL) मुंबई बेस्ड रीयल एस्टेट कंपनी है. कंपनी की ग्रोथ बेहतर है. कंपनी लग्जरी रीयल एस्टेट डेवलपमेंट पर काम करती है. कंपनी का ट्रैक रिकॉड्र बेहतर है. फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर है. प्रोजेक्ट पूरा करने का रिकॉर्ड अच्छा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.