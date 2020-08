Stock Market Today: सेंसेक्स 59 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 38,310 पर बंद, L&T 3.6% चढ़ा; निफ्टी 11300 पर

Stock Market Today: गुरुवार को कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 59.14 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 38,310.49 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 7.95 अंकों की मामूली कमी के साथ 11300.45 पर बंद हुआ. कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स पर सबसे अधिक 4.31 फीसदी और 3.62 फीसदी की तेजी क्रमश: एलएंडटी और टाइटन के शेयरों में दर्ज की गई. वहीं सबसे अधिक 2.35 व 2.11 फीसदी की गिरावट क्रमश: भारती एयरटेल और सनफार्मा के शेयरों में रही.

निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स में कारोबार बंद होने पर तेजी और गिरावट का मिला जुला रुख रहा. ऑटो शेयरों में 1.22 फीसदी की तेजी दिखी तो पीएसयू बैंक शेयर 1.01 फीसदी टूटे. निफ्टी पर गुरुवार को टाटा मोटर्स, एलएंडटी, हिंडाल्को, टाइटन और इन्फ्राटेल टॉप गेनर्स बने तो सनफार्मा, आयशर मोटर्स, भारती एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ और आईटी टॉप लूजर्स रहे.

शेयर बाजारों में गुरुवार को बढ़त के साथ कारोबार शुरू हुआ. BSE का सेंसेक्स 87 अंक बढ़कर 38,456.64 अंक पर खुला. वहीं, NSE के निफ्टी में 26 अंक की बढ़त के साथ 11,334.85 पर कारोबार शुरू हुआ. पूरे दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने 38,516.85 का उच्च स्तर और 38,215.05 का निम्न स्तर छुआ.

बुधवार के कारोबार में बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में मिक्स्ड ट्रेंड रहा. सेंसेक्स में करीब 37 अंक की गिरावट के साथ 38,369.63 अंक और निफ्टी 14 अंक टूटकर 11,308.55 के स्तर पर बंद हुआ था. बुधवार को मेटल और फार्मा सेक्टर पर दबाव में रहे. बता दें कि मंगलवार को कोविड 19 वैक्सीन को रूस में मंजूरी मिलने से बाजार सेंटीमेंट बेहतर दिख रहे थे और सेंसेक्स व निफ्टी मजबूत होकर बंद हुए.

अमेरिकी बाजार में बुधवार को फिर खरीदारी देखी गई. कल के कारोबार में डाओ जोंस 290 अंक चढ़ा. वहीं, S&P इंडेक्स भी रिकॉर्ड बनाने में महज 6 अंक दूर रह गया. Nasdaq 11,000 के पार दर्ज किया गया. Dow Futures में फ्लैट कारोबार हो रहा है. एशियाई बाजारों की बात करें तो उनमें मजबूती का रुख है. SGX Nifty भी ऊपर कारोबार कर रहा है.

दूसरी ओर, सात साल की सबसे बड़ी गिरावट के बाद सोने में निचले स्तरों से रिकवरी देखी गई है. इंटरनेशनल बाजार में सोना 1950 डॉलर के करीब दर्ज किया गया. चांदी में भी सुधार दिखा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.